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Payitaht Abdülhamit reyting sonuçları ile üst sıralarda

tarafından 4 Mart 2017 Tarihinde eklendi

Teknoloji konuları haricinde arada sırada sizlere farklı bilgiler ve güncel konular hakkında da bilgilendirmek istiyoruz.

payitaht abdülhamit

Geçen hafta dizisi başladı.Tarih dizileri son yılların en çok sevilen dizileri arasında yer alıyor.Payitaht dizisi geçen haftaki ilk bölüm ile izleyicilerin güzel yorumlarını aldı.Çekimlerinin kalitesi ve o dönem ki olayları detaylı olarak anlatan Payitaht dizisi 2.haftaki bölüm ile popülerliğini artırmaya devam ediyor.Özellikle son zamanlarda yeni çıkan diziler reytinglerden bekleneni göremediği için sessiz sedasız ortadan kayboluyordu.Fakat Payitaht Abdulhamit dizisi ilerleyen bölümlerde reytingleri üst sıralardan kapacağına hiç şüphe yok diyebiliriz.

Payitaht Abdülhamit dizisi 3 Mart 2017 günü yayınlanan yeni bölüm ile AB reyting sonuçlarına göre 2.sırayı aldı.Bakalım ilerleyen haftalarda nasıl bir yükseliş gösterecek göreceğiz.

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