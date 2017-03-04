Payitaht Abdülhamit reyting sonuçları ile üst sıralarda

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Geçen hafta Payitaht Abdülhamit dizisi başladı.Tarih dizileri son yılların en çok sevilen dizileri arasında yer alıyor.Payitaht Abdülhamit dizisi geçen haftaki ilk bölüm ile izleyicilerin güzel yorumlarını aldı.Çekimlerinin kalitesi ve o dönem ki olayları detaylı olarak anlatan Payitaht Abdülhamit dizisi 2.haftaki bölüm ile popülerliğini artırmaya devam ediyor.Özellikle son zamanlarda yeni çıkan diziler reytinglerden bekleneni göremediği için sessiz sedasız ortadan kayboluyordu.Fakat Payitaht Abdulhamit dizisi ilerleyen bölümlerde reytingleri üst sıralardan kapacağına hiç şüphe yok diyebiliriz.

Payitaht Abdülhamit dizisi 3 Mart 2017 günü yayınlanan yeni bölüm ile AB reyting sonuçlarına göre 2.sırayı aldı.Bakalım ilerleyen haftalarda nasıl bir yükseliş gösterecek göreceğiz.

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