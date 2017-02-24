Payitaht Abdülhamit dizisi yorumları

TRT-1 ekranlarında yayınlanacak olan Payitaht Abdülhamit dizisi bugün akşam başlıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun tam yıkılma sürecinde tahta çıkarak 33 yıl boyunca Osmanlı Devletini kalkırdırmaya çalışan Padişah Abdülhamid Han’ın dönemini anlatan bu tarih dizisi milyonlarca kişi tarafından beklenmektedir.Payitaht Abdülhamit dizisinin Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere çok geniş bir oyuncu yelpazesi bulunmaktadır.

II.Abdülhamit, Osmanlı padişahı olarak 33 yıl tahtta kaldı.Bu dizisi ise Abdülhamit’in tahta kalışının son 13 yılını ekranlara taşıyacağını belirtelim.Eğer Abdülhamit dönemini bilmiyorsanız bu dizisi ile birlikte o dönemi okumanız gerekmektedir.Yabancı güçlerin son hızla ve oyun kurarak Osmanlı Devletini batırmaya çalıştığı bu buhranlı dönemi izlemek büyük keyif verecektir.

Payitaht Abülhamit dizisi 1.bölüm’den sonra bu dizi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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