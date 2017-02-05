Oyun için en iyi bilgisayarlar

Her ne kadar oyun için bilgisayar alacak olanlar genelde kasa toplamayı tercih etse de, işin kolayına kaçmak isteyenler için de harika oyun kasaları mevcut. Tabii fiyatları da performanslarıyla doğru orantılı!

Overclockers 8Pack Asteroid

Overclockers’ın bu son makinesinde Intel Core i7-6700K işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1080 Titan X ekran kartı mevcut. 500GB SSD ve 16GB RAM’le gelen bu ‘oyun canavarı’, su soğutması da sunuyor. İşin güzel yanı, asla çok sıcak veya gürültülü olmuyor. 4K ve sanal gerçeklik için de kullanabileceğiniz 8Pack Asteroid, fiyatı umursamayanlar için harika bir kasa.

Alienware Aurora R5

8Pack Asteroid’in aksine AMD Radeon ekran kartı seçeneği de sunan Alienware modelinde Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı seçenekleri var. Kusursuz bir performansı sıradışı tasarımla birleştiren Aurora R5, overclock yapılabilen donanımlara sahip.

Origin Millennium

RGB ışıklarla göz alıcı duran Millennium, Nvidia Titan X ekran kartlarına, 64GB DDR4 RAM’e, en az 1TB sabit diske ve 650w’luk bir güç kaynağına sahip.

Oyunları 4K çözünürlük ve 60 fps’de akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bu bilgisayarın halledemeyeceği hiçbir şey yok.

Dell XPS Tower Special Edition

Dell’in bu modeli her ne kadar tasarım olarak diğerlerine oranla fazla sade olsa da, performansı bir o kadar ters orantılı. Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartıyla gelen ve 16GB RAM’e sahip olan XPS Tower Special Edition, aynı zamanda 7/24 online bir müşteri hizmetleri de sunuyor.

Kasada toplamda 9 adet USB girişi var ve 4460W güç kaynağına sahip.

Lenovo Ideacentre Y900

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bir tasarımla karşımıza çıkan Ideacentre Y900, Intel Core i7-6700K işlemci, Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 2TB sabti disk ve 625W güç kaynağıyla geliyor.

Biraz pahalı olsa da muhteşem tasarımıyla ve donanımsal özellikleriyle ilgiyi hakeden Y900, 6 adet de USB portuna sahip ve gerçek şu ki, 4K oyun oynamak isteyenler için şu anda piyasada bulunan en iyi seçeneklerden bir tanesi.

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