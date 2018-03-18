Otomatik kaybolan başlat menüsünü sabitleme

Otomatik kaybolan başlat menüsünü nasıl sabitlerim konusunda bilgi arıyorsanız buyrun..

Dün akşam gelen bir soruyu yanıtlamak istedik. Soruda Başlat menüsü otomatik olarak gizlendiği, mouse ile üzerine gelindiğinde otomatik olarak geldiğini, bu özelliği nasıl devre dışı bırakabileceği konusunda destek istemiştir.

Bu özellik gerçekten çok can sıkıcı bir özelliktir. Bunu iptal etmek çok ama çok basittir. İlk olarak başlat menüsündeki arama çubuğuna ” görev çubuğu” yazınız ve çıkan en üsttekine basınız. Açılan ekranda ” Görev çubuğunu otomatik olarak gizle” sekmesindeki tık’ı kaldırıp uygula ve tamam dedikten sonra artık başlat menüsü sabit kalacaktır.

Başka herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilir ve cevabını mail olarak size atabiliriz.

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