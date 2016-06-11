ÖSYM’de fotoğraf değişikliği nasıl yapılır?

ÖSYM fotoğraf değişikliği nasıl yapılır?Kimler ÖSYM fotoğrafı değiştirmek zorunda? ÖSYM fotoğraf değişikliği ne zaman oluyor diye araştırma yapıyorsanız bu sorunların cevabı bu konumuzdadır.



ÖSYM’de fotoğraf yenileme nasıl yapılır konusunda ara ara ziyaretçilerimizden sorular gelmektedir.Teknoscrool.com olarak bu konuyu araştırdık ve elimizden geldiği kadar sizlere bu konu hakkında yardımcı olmaya çalışacağız.Öncelikle şunu söylemek istiyoruz ÖSYM fotoğraf konusunda çok hassas olduğunu söyleyebiliriz.ÖSYM fotoğraf değişikliği sizin sınava girip girmeyeceğinizi belirleyen ilk kriter olacaktır.

Kimler ÖSYM fotoğraf değişikliği yapmak zorundadır?

Genellikle ÖSYM fotoğraf değişikliği, Fotoğraf geçerlilik süresi doldu işlemi ile karıştırılmaktadır.Fotoğraf geçerlilik süresi dolduğu zaman ÖSYM başvuru merkezlerinden değiştirebiliyorsunuz.Fotoğraf değişikliği ise genel bir değişikliğiniz varsa kesinlikle değiştirmeniz gerekmektedir.Örneğin ÖSYM fotoğrafınızda bayanlar için saçlarınız açık olarak yüklü bir fotoğrafınız var ve daha sonra tesettüre girip kapandınız diyelim.Kesinlikle sınava girmeden önce fotoğrafınızı değiştirmeniz gerekiyor.Yoksa sınava giremezsiniz.Trafik kazası geçirdiniz ve suratınızda belirgin yara izleri varsa önceki fotoğrafınızda yoksa değiştirmeniz gerekiyor.Bir erkek saçınız sıfıra kesmek zorunda kaldı ve önceki fotoğrafı saçlı haliniz ise değiştirmeniz gerekmektedir.Örnekler çoğaltılabilir.

Diğer bir önemli kısım ise fotoğraf değişikliği başvurusuna sınava gireceğiniz zaman yapmanız gerekmektedir.Mesela şu anda DGS başvurusu var ve siz KPSS’ye yapmak için dilekçe gönderirseniz kabul olmayacaktır.Gireceğiniz sınavın başvuru süresi başladığında ilk günden itibaren gerekli işlemleri hallederek Ankara’ya gönderiniz.

ÖSYM FOTOĞRAF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR

İlk olarak ÖSYM başvuru dilekçesi‘ni indiriniz.

Dilekçede en zor kaşılaşılan durumlardan biriside evrak numarasıdır.Evrak Referans Numarasına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM EVRAK REFERANS NUMARASI NASIL ALINIR

https://ais.osym.gov.tr adresine giderek TC Kimlik/Y.U. Numaranızla giriş yapınız.*(Geçici Şifre ile Sisteme İlk Defa Giriş yapıyorsanız; şifrenizin kalıcı hale getirilmesi için, Sistem tarafından doğrudan Şifre Değiştirme ekranına yönlendirileceksiniz.) Size ait Aday İşlemleri sayfasında ” Evrak Referans No.Al.” seçeneğine giriniz. “Numara Al” Butonuna basarak sistem tarafından sizin için üretilen “2010 ‐XXXX‐XXXXXXX” evrak referans numarasını alarak işlemizi tamamlayınız.

Dilekçede gerekli alanları doldurduktan sonra 6.kısmı açık anlaşılır ve uzatmadan gerekçesinizi yazmanız gerekmektedir.Bu bir resmi dilekçe olduğu için gereksiz cümle ve kelimelerden kaçının öz olarak arzınızı iletiniz.Dilekçe doldurma işlemi bittikten sonra bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan yada nüfus müdürlüklerinden Nüfus Cüzdanı örneği almanız gerekmektedir.Son olarak da iki adet fotoğrafa ihtiyacınız var. Fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olmasına dikkat ediniz.Bu fotoğraflarınızdan bir tanesi Nüfus Cüzdanı örneğine muhtar yada görevli memur tarafından zımbalanıp mühürlenecektir.Diğer fotoğrafı ise dilekçe ile birlikte zarfın içine koyup gönderiniz.

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti : 10,00 TL (Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM dilekçe göndereceğiniz adres;

Adres : ÖSYM 06800 Bilkent / Ankara

Tel : 444 6796 (ÖSYM) (Çağrı Merkezi)

Not: Her türlü sorularınız için bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

GÜNCELLEME: KPSS BAŞVURUSU İÇİN FOTOĞRAF GEÇERLİLİK SÜRENİZ DOLDUYSA HEMEN ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNDEN BAŞVURUNUZU YAPINIZ.BAŞVURU MERKEZLERİNDE SİZE DAHA NET CEVAPLAR VERİLECEKTİR.

BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU: Arkadaşlar daha yeni ÖSYM bürosundan geliyorum. Ekim 2016 da kpss ye başvuru işlemini kendiniz yaptıysanız ve sınav tarihinden önce fotoğraf geçerlilik süreniz doluyorsa yada dolduysa hiç birşey yapmanıza gerek yok bir dahaki sınavda başvuru sırasında güncelleme için ÖSYM bürosuna gitmeniz gerekecek. Bana öyle söylendi aynı sorundan ötürü gitmiştim.

DİĞER BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU: ben bugun ösym başvuru merkezinde foto degişimini hallettim başka yerlerle ugraşmaya gerek yok çok kolay oluyor görevli sadece fotografınızı çekip sisteme yüklüyor

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