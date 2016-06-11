ÖSYM’de fotoğraf değişikliği nasıl yapılır?

ÖSYM fotoğraf değişikliği nasıl yapılır?Kimler ÖSYM fotoğrafı değiştirmek zorunda? ÖSYM fotoğraf değişikliği ne zaman oluyor diye araştırma yapıyorsanız bu sorunların cevabı bu konumuzdadır.
ÖSYM’de fotoğraf yenileme nasıl yapılır konusunda ara ara ziyaretçilerimizden sorular gelmektedir.Teknoscrool.com olarak bu konuyu araştırdık ve elimizden geldiği kadar sizlere bu konu hakkında yardımcı olmaya çalışacağız.Öncelikle şunu söylemek istiyoruz ÖSYM fotoğraf konusunda çok hassas olduğunu söyleyebiliriz.ÖSYM fotoğraf değişikliği sizin sınava girip girmeyeceğinizi belirleyen ilk kriter olacaktır.
Genellikle ÖSYM fotoğraf değişikliği, Fotoğraf geçerlilik süresi doldu işlemi ile karıştırılmaktadır.Fotoğraf geçerlilik süresi dolduğu zaman ÖSYM başvuru merkezlerinden değiştirebiliyorsunuz.Fotoğraf değişikliği ise genel bir değişikliğiniz varsa kesinlikle değiştirmeniz gerekmektedir.Örneğin ÖSYM fotoğrafınızda bayanlar için saçlarınız açık olarak yüklü bir fotoğrafınız var ve daha sonra tesettüre girip kapandınız diyelim.Kesinlikle sınava girmeden önce fotoğrafınızı değiştirmeniz gerekiyor.Yoksa sınava giremezsiniz.Trafik kazası geçirdiniz ve suratınızda belirgin yara izleri varsa önceki fotoğrafınızda yoksa değiştirmeniz gerekiyor.Bir erkek saçınız sıfıra kesmek zorunda kaldı ve önceki fotoğrafı saçlı haliniz ise değiştirmeniz gerekmektedir.Örnekler çoğaltılabilir.
Diğer bir önemli kısım ise fotoğraf değişikliği başvurusuna sınava gireceğiniz zaman yapmanız gerekmektedir.Mesela şu anda DGS başvurusu var ve siz KPSS’ye yapmak için dilekçe gönderirseniz kabul olmayacaktır.Gireceğiniz sınavın başvuru süresi başladığında ilk günden itibaren gerekli işlemleri hallederek Ankara’ya gönderiniz.
İlk olarak ÖSYM başvuru dilekçesi‘ni indiriniz.
Dilekçede en zor kaşılaşılan durumlardan biriside evrak numarasıdır.Evrak Referans Numarasına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki hesabınızdan ulaşabilirsiniz.
Dilekçede gerekli alanları doldurduktan sonra 6.kısmı açık anlaşılır ve uzatmadan gerekçesinizi yazmanız gerekmektedir.Bu bir resmi dilekçe olduğu için gereksiz cümle ve kelimelerden kaçının öz olarak arzınızı iletiniz.Dilekçe doldurma işlemi bittikten sonra bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan yada nüfus müdürlüklerinden Nüfus Cüzdanı örneği almanız gerekmektedir.Son olarak da iki adet fotoğrafa ihtiyacınız var. Fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olmasına dikkat ediniz.Bu fotoğraflarınızdan bir tanesi Nüfus Cüzdanı örneğine muhtar yada görevli memur tarafından zımbalanıp mühürlenecektir.Diğer fotoğrafı ise dilekçe ile birlikte zarfın içine koyup gönderiniz.
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti : 10,00 TL (Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)
ÖSYM dilekçe göndereceğiniz adres;
Adres : ÖSYM 06800 Bilkent / Ankara
Tel : 444 6796 (ÖSYM) (Çağrı Merkezi)
Not: Her türlü sorularınız için bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
GÜNCELLEME: KPSS BAŞVURUSU İÇİN FOTOĞRAF GEÇERLİLİK SÜRENİZ DOLDUYSA HEMEN ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNDEN BAŞVURUNUZU YAPINIZ.BAŞVURU MERKEZLERİNDE SİZE DAHA NET CEVAPLAR VERİLECEKTİR.
BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU: Arkadaşlar daha yeni ÖSYM bürosundan geliyorum. Ekim 2016 da kpss ye başvuru işlemini kendiniz yaptıysanız ve sınav tarihinden önce fotoğraf geçerlilik süreniz doluyorsa yada dolduysa hiç birşey yapmanıza gerek yok bir dahaki sınavda başvuru sırasında güncelleme için ÖSYM bürosuna gitmeniz gerekecek. Bana öyle söylendi aynı sorundan ötürü gitmiştim.
DİĞER BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU: ben bugun ösym başvuru merkezinde foto degişimini hallettim başka yerlerle ugraşmaya gerek yok çok kolay oluyor görevli sadece fotografınızı çekip sisteme yüklüyor
Pingback: ÖSYM Fotoğraf değişikliği başvuru formu
Feri
8 Ağustos 2016 at 14:13
Ya benim fotoğrafımın geçerlilik süresi 29.08.2016 önlisans kpss başvurusu için fotoğrafımı degistirmem gerekiyor mu ?
Teknoloji
8 Ağustos 2016 at 14:54
Eğer başvuru tarihinden önce bitiyorsa başvuru merkezlerinden güncelleyebilirsiniz.
Kader
8 Ağustos 2016 at 18:30
Benim fotoğrafının geçerlilik tarihi 19.08.2016 güncelleme yaptığında yeni fotoğrafım çekilecek mi?
Sinem
8 Ağustos 2016 at 18:57
Iyi günler benim fotoğrafımın geçerlilik süresi 8.9.2016 tarihinde doluyo önlisans kpss başvurusundan sonraya denk geliyo sıkıntı olur mu?
Teknoloji
8 Ağustos 2016 at 21:06
Yüzünüzde çok büyük değişiklik yada kapandıysanız fotoğrafınız komple değişiyor.Sadece sınav başvurusu yapacaksanız başvuru tarihinde ÖSYM merkezlerinden yapmanız yeterli olacaktır diye düşünüyoruz.
Ama siz en kesin cevabı ÖSYM merkezlerini arayarak ulaşabilirsiniz.
Pelin
9 Ağustos 2016 at 11:42
Merhaba, fotoğraf tarihim geçmiş. KPSS için değiştirmem gerekiyor. Ancak değişme işlemleri ne kadar sürüyor? Başvuru tarihleri içinde onaylanır mı acaba? Yani 14 gün içinde.
Büşra
9 Ağustos 2016 at 14:29
fotoğrafımın geçerlilik süresi 10.03.2016 tarihinde sona ermiş. Bugün ösym Ankara’ya genel amaçlı dilekçe ve nüfus cüzdan örneğini iki adet fotoğrafla iadeli olarak postaladım. kpss başvuruları bitmeden fotoğrafım güncellenir mi? şu an sistem beni kabuletmiyor başvuru yapamıyorum.
Kadriye
9 Ağustos 2016 at 18:20
Merhabalar. KPSS ye başvuracağım fakat fotoğraf geçerlilik sürem Mart 2016’da dolmuş. Dilekçeyi doldurduktan sonra ptt yoluyla mı yollamam gerekiyor ayrıca kaç gün içinde cevap gelir?
rabia
9 Ağustos 2016 at 23:03
Ösym ye dilekçe göndermesem başvuru merkezinde fotoğrafımı değiştirebilirmiyim
Ammar Çelikçi
10 Ağustos 2016 at 01:06
10.03.2016 da fotoğraf geçerliliğim bitti. Bugün başlayan önlisans kpss başvurusu için fotoğraf değişimi yapmam gerekiyor. Nasıl değişiklik yapmam gerekiyor?
Yasemin
10 Ağustos 2016 at 13:14
Mrb benim fotoğraf geçerlilik süresi 30 .08.2016 da bitiyor . Kpss ortaöğretim sınavı kayıt tarihi 09. 08. Tarihi 24.08 . 2016 arası benim s fotoğraf güncellemem gerekir mi
enes
10 Ağustos 2016 at 16:28
Erkeklerde sakal sıkıntı olurmu mesala foto sakalsız şimdiki halimiz sakallı bi sıkıntı arz edermi
Asu
10 Ağustos 2016 at 19:56
Dilekçe cevabı geldikten sonra direk merkez koordinatörlüğüne gidip değiştirebiliyor muyuz
Kadir
12 Ağustos 2016 at 12:04
27/08/2016 tarihinde geçerlilik sürem doluyor fakat başvurular 24/08/2016 tarihinde bitiyor. Sınav merkezine gitsem güncellerler mi yoksa güncellemezler mi? Sınava kadar geçerlilik süresi doluyor çünkü kitapçıklar basılacağı zaman sıkıntı olmasın. Siz neler yaptınız
Saliha
13 Ağustos 2016 at 00:02
Merhaba
Ben yurtdisinda yasiyorum.2016 kpss basvuru yapmak istiyorum, fakat fotografim gecerlilik suresi 2010 da bitti. Fotograf guncellemesini Turkiyeye gitmeden nasil halledebilirim.
Teknoloji
13 Ağustos 2016 at 08:07
ÖSYM merkezini ararsanız net bilgi vereceklerdir.
Teknoloji
13 Ağustos 2016 at 08:09
Kadir bey nüyük ihtimal başvurunuzda sıkıntı çıkmayacak.Ama siz kesinlikle ÖSYM merkezini arayın.
buket
14 Ağustos 2016 at 14:33
merhaba. kapanmam sebebiyle fotoğraf değişimi icin ösym ye dilekçe yazıcam. sınav adı ve yılı kpps ortaöğretim/ ön lisans 2016. sınav dönemi bölümüne sınav tarihini mi yazıcam ?
Teknoloji
15 Ağustos 2016 at 10:32
Buket hanım ÖSYM başvuru merkezlerini arayın
ömer
15 Ağustos 2016 at 17:10
ben ösym sitesinden başvuru yaptım onayı aldım ücreti yatırdım ama geçerlilik sürem 11.09.2016 yazıyo sınava girmeme bi engel olurmu başvuru tarihi bilgileri herşey var ama tarih sıkıntı olurmu kayıt oldu onayı aldım
büşra
16 Ağustos 2016 at 11:36
merhaba, ben 2013 yılında kapandım 2014 te sınava öyle girdim ama ösym deki fotoğrefım açıktı bi sorun çıkmadı. bu senede 30.08 de geçerlilik tarihi doluyor. fotoğrafı güncellemek için ösym sınav koordinatörlüğüne direk gitsek fotoğrafı güncellerler mi yoksa illaki önceden dilekçemi göndermemiz gerekiyor?
Gamze
16 Ağustos 2016 at 11:58
Ösym deki fotoğrafım açık ben daha yeni kapandım ve 2017 yılına kadar onaylanmış bu fotoğrafı nasıl değiştirebilirim
Teknoloji
16 Ağustos 2016 at 13:07
Posta ile Göndermeniz gerekiyor Gamze hanım.ÖSYM Başvuru merkezlerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Teknoloji
16 Ağustos 2016 at 13:08
Büşra hanım bu konu için ÖSYM Merkezini arayınız.
Gamze
16 Ağustos 2016 at 14:24
Merhabalar.Tesettürlü olduğum için önceki fotoğrafım açık geçerlilik sürem 2017.Bunu ösym de gitmeden başvuru merkezi okullarında değiştirebilir miyim?
Teknoloji
16 Ağustos 2016 at 18:57
Gamze hanım tam emin değiliz ama ankaradan değişiyor diye biliyoruz.Kesin cevap için ÖSYM merkezini aramanızda fayda var.
Melike
17 Ağustos 2016 at 15:09
Merhabalar fotoğrafımın geçerlilik süresi 26.08.2016 diyo ben bunu farketmedim ve kpssye kayıt yaptım sizce nasıl yapabilirim başvuru merkezine gitmem gerekiyor mu ?
sweegtgirl-1236@hotmail.com
17 Ağustos 2016 at 17:16
her hangi bir liseden fotoğraf çekirip oluyor mu
Teknoloji
17 Ağustos 2016 at 21:40
Bu konuyu ÖSYM merkezine sorunuz.
Teknoloji
17 Ağustos 2016 at 21:43
Melike hanım tahmin olarak herhangi bir sorun olmayabilir.Ama siz riske atmayın ve ÖSYM merkezini arayınız.
serap
18 Ağustos 2016 at 04:31
07.03.2016 fotograf gecerlilik surem dolmstr benm smdi napmam grk kpss basvrsnda bulnamammi
Hamide
18 Ağustos 2016 at 13:20
Yahu başvuru tarihinin bitimine az bir süre kaldı. Fotografımın güncellenmesi gerekiyor. En hızlı şekilde halletmem lazım, arıyorum bilgi almak için, telefonlar çalmadan direkt meşgule düşüyor. Yardımcı oluuunnn :'(
Yasem
19 Ağustos 2016 at 15:20
Merhaba ben kpss başvurusunu 15.08.2016 tarihinde internette yaptım sınav ücretini de yatırdım fakat fotografimin son tarihi 22.08.2016 imiş bugün başvuru merkezine gittim sistem başvuru ücretini yatırdığım için değişiklik yapamıyormus,sınava girmekte bi sıkıntı olur mu fotoğrafın süresi geçtiğinden dolayı?(ösym sitesinde Başvurunuz onaylanmistir fotografimin altında da fotografiniz onaylanmistir yaziyor )
AATC
19 Ağustos 2016 at 17:37
Benim fotoğrafımın süresi 21 inde doluyor başvuruyu yaptığım için internetten foto değişilemeyeceğini söyledi Üsküdar ösym herhangi bir sorun da olmayacağını mevcut foto nun yeterli olacağını söyledi üstüne basa basa sordum onlar da basa basa bu cevabı verdi
Bilgisi olan varmı bu konuda malum ösym yi arıyorum koordinatörlükler dahil hiçbiri cevap vermiyor
Bir resim yüzünden sınavdan olmak istemiyorum hele de bu kadar uğraşmışken
Başvurum tamam resim 21 ine kadar geçerli ücreti yatırdım ödendi gözüküyor
Teknoloji
19 Ağustos 2016 at 19:17
ÖSYM Görevlisi bence size cevabı vermiş.
Teknoloji
19 Ağustos 2016 at 19:18
Fotoğrafa göre yüzünüzde çok fazla değişiklik varsa sıkıntı olabilir.
Örnek: bayanlarda fotoğrafı açık, ama sınava girerken başörtülü olması gibi.Onun haricinde olmayacaktır.
Teknoloji
19 Ağustos 2016 at 19:56
Başvuru merkezinden başvurunuzu yapınız.
selin
21 Ağustos 2016 at 15:06
ben kpss kaydımı tamamladım ancak 2 gün sonra fotoğraf geçerlilik sürem doluyor bir sorun olurmu
Teknoloji
21 Ağustos 2016 at 17:46
Olmayacak gibi gözüküyor fakat en iyi cevap kesinlikle ÖSYM merkezine sormanızdır.Telefon yerine bizzat kendiniz gidiniz.
Muhammet
23 Ağustos 2016 at 13:10
Arkadaşlar daha yeni ÖSYM bürosundan geliyorum. Ekim 2016 da kpss ye başvuru işlemini kendiniz yaptıysanız ve sınav tarihinden önce fotoğraf geçerlilik süreniz doluyorsa yada dolduysa hiç birşey yapmanıza gerek yok bir dahaki sınavda başvuru sırasında güncelleme için ÖSYM bürosuna gitmeniz gerekecek. Bana öyle söylendi aynı sorundan ötürü gitmiştim
Esra
23 Ağustos 2016 at 15:01
Iyi günler ben önceden acıktım osym de de açık fotografim vardı üstte yazmış olduğunuz şeyleri yaptım ve osym nin sitesinde fotografim kalkmış geçerli fotoğrafınız yoktur gibi bir yazı yazıyor altında bugün fotoğraf çektirmek için okula gittim ama kpss başvurusunu daha önceden yaptığım için değiştiremeyiz burdan dendi universiteye gitmeniz gerekli dedi şimdi ben universiteye mi gideceğim bir de kpss basvuru görüntüle dediğimde eski fotografim orda cikiyor yeni fotoğraf çektiğimde orasi da değişecek dimi
ismihan
23 Ağustos 2016 at 16:44
benim bugün fotoraf sürem doldu ve ben başvurumu 1 hafta önce yabmıştım.Bugün fotorafımın altında Fotoğrafınız Yeni Sınav Başvurularında Kullanılamaz yazıyor ne yapmalıyım.
Teknoloji
23 Ağustos 2016 at 19:31
Bizim anladığımız bundan sonraki sınavlara başvuramazsınız. Ama siz emin olmak için ÖSYM Başvuru merkezine kesinlikle bir danışın.
Teknoloji
23 Ağustos 2016 at 19:32
Esra hanım malesef bu konuda hiç bilgimiz yok.
Burcu
23 Ağustos 2016 at 23:23
İyi akşamlar ben başvurumu falan yaptım ücretide yatırdım fotoğrafın geçerlilsüresi 15.03.2018 fotografımda onaylandı diyor ama ben önce açıktım ösym deki fotoğrafım açım kimliğimdeki foto kapalı gidip okuldaki hocalara danıştım fotoğrafın geçerlilik süresi dolmadan çekemeyiz dediler her hangi bi sorun olmaz sistem onayladıysa dedi ama benim içim hiç rahat değil sınav günü sınavaa alınmamaktan korkuyorum hocalar sorun olmaz diyor ama siz olur diyorsunuz yarında işlemlerin son günü bi yardımcı olurmu sunuz lütfen
çiğdemm
24 Ağustos 2016 at 20:50
fotoğrafımın değiştirilmesi için dilekçe göndermiştim. osym fotoğrafımı kaldırmışlar suan hiçbir fotoğraf yok. sınava nasıl giricemm?
Teknoloji
25 Ağustos 2016 at 10:29
Malesef bu konuda bılgımız yok çiğdem hanım.Başvuru merkezine giderek sorunuz.
Teknoloji
25 Ağustos 2016 at 10:35
Burcu hanım bu durum hakkında bir bilgimiz malesef yok.
Makbule
27 Ağustos 2016 at 00:59
Merhaba ben fotograf degisikligi icin bir hafta omce dilekce gondermistim bugun osym fotografimin altinda grcerlilik süresi doldu yazisi cikti degistirebilmem icin osymden mesj gelmesi mi gerekiyor yoksa direk koordinatorlukten degistirbiliyormuyum bunun belirli bi tarihi varmi.
Teknoloji
27 Ağustos 2016 at 10:35
Makbule hanım malesef bu konuda bilgimiz yok.En net cevabı başvuru merkezleri söyleyecektir.
Pınar
30 Ağustos 2016 at 22:02
Merhaba benim eşim askerde şuan onun yerine internetten KPSS başvurusu yaptım resmi 29.08.2016 ya kadar geçerliydi kayıt olduk fakat geçerlilik süresi doldu diyor ne yapmamız gerekli
Teknoloji
31 Ağustos 2016 at 18:32
Sınava başvurunuz tamamlandıysa bence bir sorun olmayacaktır.Ama size ÖSYM merkezini bir arayınız.
Zeyneo
1 Eylül 2016 at 01:34
Ben fotoğraf değişikliği yapicam ama KPSS başvuru tarihi bitti şuanbilgiler güncelleme var 5 eylule kadar fotoğraf değişikliği yapabilir miyim halen ?
hp
1 Eylül 2016 at 02:02
iyi günler , ben üniversite sınavına gırecegım basvuru surecınde degıl ama sonrasında lys sürecinde resmın kullanım suresı doluyor bunun ıcın dilekçe falan gerekli mi ?
Furkan
1 Eylül 2016 at 22:42
Benimde sürem bitti yaziyor nasil değiştireceğim.kpss ye gireceğim
FATMA
2 Eylül 2016 at 16:55
mrb bu sene kpss ortaöğretim için başvuru yaptım başvuru tarihim 09.08.2016 ancak suan fotoğrafım altında yeni sınav başvurularında kullanılamaz yazıo ve geçerlilik süresi 26.08.2016 yazıyor sınavda sorun olurmu?
Teknoloji
2 Eylül 2016 at 21:09
Daha sonra gireceğiniz sınavlara başvuru yapamazsınız o fotoğraf ile.
fatma
2 Eylül 2016 at 21:15
Kasimda girecegim kpss sinavinda herhangi bi sorun olmaz dimi
Teknoloji
4 Eylül 2016 at 11:26
Başvurunuzu yaptıysanız fatma hanım olmayacağını düşünüyoruz.Kafanızda bir sorun varsa ÖSYM merkezini arayınız.
Öğrenci
5 Eylül 2016 at 04:59
Hayırlı sabahlar benm de fotoğraf geçerlilik tarihi 04.09.2016 son daha önce gitmiştim osym bürosuna bi sıkıntı olmaz demişlerdi başvurumu yapmıştım yanlız şuan da geçersiz sayılıyor fotoğrafım ama güncelleme yapmadım şuan sistemde güncelleme yapılabilir son tarih bugün 05.09.2016 güncelleme yapmadığım için bi sıkıntı oluşturur mu bana şansıma nasıl geldiyse şu tarih aralıkları yardımcı olun lütfen
Cenan
5 Eylül 2016 at 16:02
Merhaba, ben kpss ye başvuru yaparken fotoğrafım geçerli idi bugün itibari ile geçerlilik süresi dolmuş. Ne yapmam gerekir? Başvurumu yapmıştım 24.08 de sondu başvuru tarihi bildiğiniz üzere. 05.09.2016 tarihi itibari fotoğramın geçerlilik süresi dolmuş. ösym ye ulaşamıyorum.
Teknoloji
5 Eylül 2016 at 18:43
Büyük ihtimal başvuru yaptıysanız geçerli olacaktır.Sadece yeni sınavlara başvuru yapamazsınız diye biliyorum.Ama emin olmak için ÖSYM’ye danışmak gerekiyor.
Gizem
5 Eylül 2016 at 19:53
Merhaba benim fotoğraf surem 03.09.2016 tarihinde söndü osym bürosuna gittim sınavda sıkıntı olmaz dediler başvurumu yaptığımda da resmim onaylandı ama bugün baktığım da sistemden resmim kaldırılmış sınava girerken sıkıntı yaşar miyim yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Nida
6 Eylül 2016 at 00:18
Benim fotografimin basvuru suresine daha iki yil var fotografta saclarim arkadan toplandigi icin erkek gibi cikmisim asil sorun gozumdeki rahatsizlik gözlerimde fotografta kayma olmus fotograf cok kotu bi onceki kpss sinavinda nufus cuzdanimdaki foto duzgun diye kabul ettiler universitedeki danisman hocam cok ugrasmasi gerektigi icin degistirilmesini kabul etmedi sizce degistirirlermi
Ebru Sırtlı
6 Eylül 2016 at 10:07
Merhabalar! Benim fotoğrafım daha önce Anasayfa da görünüyordu ama şimdi görünmüyor sadece bilgilerim var önemli bişey midir??
Cennet arslan
6 Eylül 2016 at 19:29
Merhaba ben kpss basvurdum ama basvurudan sonra resimim suresi bitmsitir diye yazi vardi ayrica resmi cektirirken ben aciktim simdi kapaliyim nerden ve nasil degistirmem gerek yardimci olurmusunuz
cennet
7 Eylül 2016 at 09:43
ben bugün dilekçe yollamayı düşünüyorum değişiklik talebi için kpss sınavı 16 ekim ösym o zamana kadar onay verir mi ? yetişebilecek mi?
Teknoloji
7 Eylül 2016 at 13:02
ÖSYM Başvuru merkezi ile görüşmenizde fayda var
Teknoloji
7 Eylül 2016 at 13:03
Kesınlıkle ÖSYM ile görüşmeniz lazım.
Teknoloji
7 Eylül 2016 at 13:05
Cennet hanım ÖSYM’ye dilekçe yazmanız lazım.
cennet
7 Eylül 2016 at 13:09
dilekçeyi yazdım yarın yollayacağım… yetişir mi diye tereddüt ediyorum sınav 16 ekim de…
Teknoloji
7 Eylül 2016 at 14:47
Eksiksiz olarak gönderirseniz yetişir gibi duruyor.
Cennet
7 Eylül 2016 at 14:55
Dilekceyi yazdim nufus ornegi alacagm muhtardan 2 tane de vesikalik fotogrf yeterli degil mi?
Aynur
7 Eylül 2016 at 23:51
Benim fotoğraf silinmiş ben ösym değil bi liseye gittim ve bana parayı yatırdı isen sıkıntı olmaz dedi ordaki hoca sizce ösym ye gitmeli miyim arıyorum açmıyolar ne yapmalıyım
şeyma
8 Eylül 2016 at 15:06
bu 10 tl yi zarfın içine mi koyacağız?
şeyma
8 Eylül 2016 at 15:27
tamam abi ben öğrendim Allah razı olsun
ayten
8 Eylül 2016 at 21:20
ben yazdığım dilekçenin cevabını ne şekilde alacağım bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim
Teknoloji
9 Eylül 2016 at 20:29
Ayten hanım malesef bu konu hakkında bilgimiz bulunmamaktadır.Eğer siz öğrenebilir bizimle paylaşırsanız konumuza ekleyelim.
Zeynep
14 Eylül 2016 at 13:20
Ben bu yıl ortaöğretim kpss ye başvurdum. Mart ayında da ygs sınavı var. İkisine de aynı resimle mi gireceğim?
Banu
21 Eylül 2016 at 17:27
merhaba yardimci olursaniz cok sevinirim . benim osymdeki fotografim açik yalniz ben kapandim. fotografimin gecerlilik suresi 2 yil daha var . kpss ye ve ygsye gircem bu onumuzdeki zamanlarda. bu benim icin bir sorun olurmu degismeme gerek varmi . ?
Teknoloji
22 Eylül 2016 at 12:06
Bu durumda kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Sınava girememe ihtimaliniz var.
aslı
23 Eylül 2016 at 17:52
fotoğrafımın geçerlilik süresi bitmedi 2018 e kadar ancak ben mart 2017 de ygs ye gireceğim. fotğraf görünmüyor aday işlemlerinde genel bir sorun mu bu?
Hatice
23 Eylül 2016 at 21:34
Osym fotografimiş geçerlilik süresi doldu bu yıl ygs ye giricem nasıl fotoğrafımı guncelleyebilirim
Teknoloji
25 Eylül 2016 at 17:30
Aslı hanım OSYM’ye sormanız daha iyi olacaktır.
Emine
26 Eylül 2016 at 12:43
merhaba benim ösymdeki fotoğrafım açık ben kapalıyım ve kimliğimde kapalı fotoğrafım var. ygs ve lys de sorun çıkmadı kpss de çıkar mı
Teknoloji
26 Eylül 2016 at 19:18
merhabalar emine hanım,
Tam emin değiliz fakat değiştirmeniz gerekiyor gibi gözüküyor.En iyi cevabı ÖSYM’den alabilirsiniz.
Hanifee
1 Ekim 2016 at 16:16
Merhabalar bende 2012 de kpss onlisanstan girmiştim sınava daha sonra bu sınav için tekrar Şifremi yeniledim ve başvuru yaptım başvuru sürecinin bitimine kadar resmim onaylanmıştı ve bidaha bende resim değişikliği yapmadım ama güncelleme de yapmadım ortaogretimliler için diye şimdi girdim sayfaya osym ye dilekçe gönderin diye bişeyler çıktı nasıl yapıcam ne yapmam gerekiyor yardimci olurmusunuz
Teknoloji
1 Ekim 2016 at 22:50
ÖSYM Başvuru merkezlerinden halledebilirsiniz sorunu…
mustafa
3 Ekim 2016 at 11:31
ben bugun ösym başvuru merkezinde foto degişimini hallettim başka yerlerle ugraşmaya gerek yok çok kolay oluyor görevli sadece fotografınızı çekip sisteme yüklüyor
tuğba
5 Ekim 2016 at 15:38
iyi günler, ösym fotoğrafımın geçerlilik tarihi geçen yıl dolmuş ösym merkezine dilekçe yazmama falan gerek yok değil mi?Geçerlilik tarihi dolduğu için merkeze gidip direk söylesem yaparlar mı ?
Teknoloji
5 Ekim 2016 at 19:25
ÖSYM Merkezine uğramanızda fayda var.
gül
6 Ekim 2016 at 13:19
fotoğrafımın geçerlilik süresi bi kaç gün önce dolmuş. önlisans sınavına gireceğim güncelleme yapmama gerek var mı ?
zahide
7 Ekim 2016 at 01:19
Merhaba KPSS icin kayıt yaptırdım ücret yatirdim ama sinav giriş belgesini görüntüle dediğimde atama bulunamadı diyor acaba fotoğraf geçerlilik suremin dolduğu için olabilir mi ama dolmadan kayıt yapmıştım ben
Burcin
7 Ekim 2016 at 14:33
Ben lisans kpssye girdim ve fotografimin gecerlilik suresi 2 ekimde doldu tercih surecinde sıkıntı yasar miyim bi de gecerlilik suresi dolan fotograflar yerine her zaman yenisi konabiliyo mu yani sinav basvuru suresi disindada fotograf yuklenebilir mi?
Teknoloji
7 Ekim 2016 at 16:15
Gül hanım sınava başvurmadan önce fotoğrafınızın geçerlilik süresi dolmuşmuydu?
gül
7 Ekim 2016 at 19:19
hayır ozaman dolmamıştı. süresi ekime kadardı
gül
7 Ekim 2016 at 19:26
özür dilerim ekim demişim. eylül de bitmiş
Ayse
8 Ekim 2016 at 01:45
Sınava başvuru yaparken forografin süresi eylul du kaldırılmış gecerlilik süresi dolduğu için bide kapalı fotografim vardı .değişim icin Dilekçe yi bu tarihten sonra gönderebilir miyim?
Ceren
8 Ekim 2016 at 11:40
Fotografin gecerlilik suresi dolunca bunu her zaman yenileyebiliyomuyuz
suhedanur
9 Ekim 2016 at 01:20
kpssye basvuru yaptım fakat ben fotograf suresınden bı haberım yoktu fotografımın gecerlilik suresı dolmus ama basvurum var dilekce mı yazmam lazım osym ye?
Sbl
9 Ekim 2016 at 05:28
Burun estetiği oldum görünüş olarak demiştim bu yuzden fotoğraf değişikliğini kabul ederler mi
Sbl
9 Ekim 2016 at 05:29
Estetik oldum ve görünümümde değişiklik oldu bu fotograf değiştirmem için geçerli bir sebep mi
Kadir
9 Ekim 2016 at 20:24
Ben foto güncellemesi yapmadım nezaman son bilginiz var mı
Banu
10 Ekim 2016 at 00:24
Benim fotoğrafım başvuru sırasında dolmamıştı başvurumu yaptım ama şimdi fotoğrafımın süresi dolmuş sınava giremiyecekmiyim ?
Teknoloji
10 Ekim 2016 at 16:43
Fotoğrafınızda çok fazla bir değişikliliğiniz varmı sibel hanım
Teknoloji
10 Ekim 2016 at 16:46
Büyük ihtimal sınava gireeceksiniz.Fakat ne bir yanıt için kesinlikle ÖSYM Merkezini arayınız.
Yasemin
13 Ekim 2016 at 01:52
Merhaba ben öğretmenim.Ösym giriş sayfamdaki bilgiler bana ait olmasına rağmen fotoğraf bana ait değil.Bu durumda fotoğraf bana ait olmadığı için okul müdürlüğüm onay vermiyor.Ne yababilirim yardımcı olur musunuz?
Teknoloji
13 Ekim 2016 at 15:45
Yasemin hanım bu konu hakkında bilgimiz yok.ÖSYM Merkezi ile görüşmenizi tavsiye ederiz.
rabia
31 Ekim 2016 at 11:11
Ben yeni kapandım ösym ye dilekçe göndersem 20 kasıma kadar onay gelir mi?
Zynp
6 Kasım 2016 at 22:32
Yeni kapandım dilekçe gönderdim birkaç gün sonra mesaj geldi gittim fotoğrafımı cektiler fotografım değişti 🙂
betül
10 Kasım 2016 at 22:02
Merhaba ya ben okula gidip fotoğraf güncelledim ama simdi onu kabul etmiyor ve Ankara’da girmeniz gerekiyor dedi ne yapmam gerekiyor ?
Teknoloji
11 Kasım 2016 at 22:45
Betül hanım merhabalar
şimdi onu kabul etmiyor demişsiniz.Kabul etmeyen yer neresi acaba?
Tuba
13 Kasım 2016 at 12:08
Merhaba ben guncellemeyi felan yaptım fotoğrafımı guncellenmemisti ösym yi aradım sorun olmaz dedi şimdi de ankara’ya gitmeniz gerekiyor diyor sınava 1 hafta var ne yapabilirim
Teknoloji
13 Kasım 2016 at 18:45
Valla Tuğba hanım en iyi ÖSYM merkezi bilir bu konuları
Esra
16 Kasım 2016 at 09:30
merhaba ben 20 kasımda olacal olan sınava gireceğim fakat başvuru esnasında fotoğrafım ile ilgili bir sıkıntı yaşamadım. kapalıyım 4 senedir. 2 sene öncede açık fotoğrafımla kapalı olduğum halde sınava alındım. bu sene başvurum kabul edildiğine göre sınav da bir problem çıkacağını sanmıyorum. sizin öneriniz nedir*? sınava sayılı günler kalmışken fotoğrafım değişir mi?
Teknoloji
16 Kasım 2016 at 10:24
Valla Esra hanım bu konuda ne söylesek yanlış olur.Daha önce sınava girdiğiniz için bu sınava kesin gireceksiniz diye birşey söz konusu olamaz.Fotoğraf değiştirmek için en yakında bulunan ÖSYM merkezine gitmenizde fayda var.Bu konuyu görüşmeniz daha iyi olacaktır.
Nil
26 Kasım 2016 at 09:13
Fotografimin süresi doldu süresini yenilemek için tercih zamanında mi gidip yenileme yapmam mi lazım..?
vuslat
5 Aralık 2016 at 21:15
bu sene kpss ye ve dhbt ye girdim 2017 de dgs ye gircem fotoğraf sürem 30 ay doluyor fotoğrafımı değiştircem .benm sorum şu yeni fotoğrafım kpss ve dhbt sınav sonuçlarımda da yenilenecek mi? bir bilen varsa cevaplayabilirmi benm için çok önemli!
Ayse
8 Aralık 2016 at 15:52
Fotoğrafimin geçerlilik süresi 03.09.2016 da doldu kpss basvurumu yaptim sınava girdim simdi aralık ayında tercih var tercih yapabilir miyim yoksa osym ye gidip dilekce mi vercem guncellemeden tercih yapabilir mi
Ayse
8 Aralık 2016 at 16:01
Fotoğrafimin geçerlilik süresi doldu aralık ayında kadrolu tercih var tercih yapabilir miyim yoksa osym ye mi gitcem
Ecem
10 Aralık 2016 at 11:37
Merhaba ben sınava mezun olarak giriş yapacağım fakat başvuruyu mezunların nasıl yaptığını bilmiyorum bu konuda bilgisi olan bilgilendirebilir mi ?
Teknoloji
11 Aralık 2016 at 14:25
Bu konuyu öSYM başvuru merkezlerine telefon ederek sorabilirseniz daha net bir cevap alabilirsiniz.
Seda
27 Aralık 2016 at 20:57
12 kasımda fotoğraf değişikliği için ÖSYM ye dilekçe gönderdim fakat hala geri dönmediler ne yapmalıyım.
Teknoloji
28 Aralık 2016 at 10:24
ÖSYM başvuru merkezini arayın seda hanım