OGS hesabı olmadığı halde neden OGS cezası gelir

Ufuk isimli bir okurumuz bize başından geçen olayı mail yoluyla gönderdi.Bu olayda yaşadıklarını aktararak başka kişilerinde dikkatli olmasını önerdi.

Tabi bir ziyaretçimizin bize yazdığı yazıyı ufak kelime düzenlemeleri yaparak sizlere iletiyoruz.

Artık HGS abonesi olmayan yoktur.Fakat genellikle araç alım/satımlarından sonra HGS etiketlerini ya sökmeyi unutuyoruz yada üşeniyoruz.HGS etiketini almadığınızda yeni aldığınız arabaya ruhsatınız ile plaka transferi yapabilirsiniz.Etiket olmadan kullanabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken noktalar bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse İstanbul’da köğrülerden yaşa gişelerden geçtiğinizde etiketiniz olmadığı için ilk olarak OGS plakanızı algılamakta ve OGS’den cezalı duruma düşüyorsunuz.OGS eğer HGS abonesiyseniz hesabınızdan parayı düşüyor ve daha sonra OGS cezanız kalkıyor.

HGS hesabınızda bakiye olmadığında OGS parayı çekemediği için sizi cezalı duruma düşürüyor.Siz her seferinde HGS ihlali sorguluyorsanız ve kaçak ihlaliniz gözükmediği için rahat davranııyorsunuz.Bizim sizi önerimiz etiketiniz yoksa köprü ve gişe geçişlerinden sonra cezaya düşmemeniz için HGS bakiyeniz en az 50 TL olmalıdır.

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