Öğrencilerin 5 klişe cevabı

Öğrenci bir bilgiyi, konuyu ve bilmediği bir şeyi öğrenen kişi demektir. Bu kişi bilgiyi edinmek için öğrenmek zorundadır. O konuyla ilgili çalışmak, araştırma yapmak zorundadır.

Sonuçta kişinin öğrencilik süreci bir çeşit “hayatı öğrenme süreci”dir. Çocuklarımız neyi, niçin ve nasıl öğreneceklerinin farkında olmazlarsa öğrencilik başkalarının zorlaması ile gerçekleşen son derece sıkıcı, günlük monoton bir ritüelin ötesine geçmemektedir.

Hele hele eğitim süreci içerisinde araya konan sınavlar öğrenciliği daha da çekilmez hale getirmektedir. Ama öğrenciler bu süreçte hayatı öğrendiklerinin farkına varırlarsa okuldan ve öğrenmeden büyük keyif alacaklardır. Kısacası öğrencilik hayatı öğrenme felsefesi olarak çocuklarımıza aşılanmalıdır. Hayatı öğrenen kişi hayatta daha mutlu, kendi ve çevresi ile barışık, başarılı ve istediklerini elde etme yolunda daha azimli olacaktır.

Öğrencilik bilgi ve becerinin profesyonel hayat için kullanmaya başlanıldığı, çalışılacak iş ve kariyer hayatına hazırlıktır. Ama acısıyla tatlısıyla insanın yıllarını alan, “bir başka alemde” olan yaşam sürecidir de. Hayatın, bazen içinde başladığı, bazen de içinde bittiği kısmı. Herkesin mezun olduktan sonra özlediği ama bitmeyen sınavlar, ödevler ve de quizler yüzünden hiç özlemeyeceğini düşündüğü hayat…

Bir geçiş dönemidir öğrencilik hayatı. Kalabalıktan sıkıldığınız gibi yalnız kaldığınız zamanlarda olur öğrencilikte. Hayata hazırlık işte bir arkadaşın da dediği gibidir.

Özetle değeri bilinmediği sürece işkenceden farkı kalmayacak okul döneminin fakat öğrencilik hayat boyu devam eder ve durmaz hiçbir zaman. İnsan her gün sürekli bir şeyler öğrendiği için sürekli öğrenci olarak kalır. En öğrenci olduğumuz zamanlara ait birkaç klişe sözler:

Sınav notlarımın yükseklik korkusu var kesin.

Sevmek buysa üstü kalsın diyeceğim ama öğrenciyim param yok.

Okul beni bozar, yaşasın cumartesi pazar.

Öğrenciyi altın sıraya oturtmuşlar ille de teneffüs demiş.

Sınavları düşünüyorum kitaplarım kapalı.

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