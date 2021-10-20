Night School Studio’yu Netflix satın aldı

Şüphesiz dünyada en çok aboneye sahip dizi ve film platformu Netflix’dir. Bu kategoride yakaladığı başarıyı, oyun sektöründe de yaşamak istiyor.

Netflix resmi internet sitesinde 28 Eylül 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada bir oyun geliştirici şirketi aldığını duyurdu. Tabi finansal tablo hakkında herhangi bir not düşülmemiş.

Netflix, Night School Studio’yu bünyesine kattı. Sean Krankel ve Hines tarafından 2014 yılında kurulan bu şirket, OXENFREE ile tanındı. 2022 yılında çıkması planlanan Oxenfree2 için bu şirket Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için geliştirmeleri yapıyor. Bu oyun Netflix platformundan mı yayınlanacak yoksa başka platform üzerinden mi bunu bilemiyoruz.

Ayrıca Netflix, çalışmalarına devam edeceğini şu şekilde açıklamış;

Her tür oyun tutkunu ve tüm oyun seviyeleri için tasarlanmış özel oyunlardan oluşan harika bir koleksiyon sunmak amacıyla Dünya’nın dört bir yanındaki oyun geliştiricileriyle birlikte çalışmaya ve sektördeki en iyi yetenekleri ekibimize katmaya devam edeceğiz