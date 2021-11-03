Netflix oyun indirme geliyor

Netflix platformu dizi ve film kategorisinde açık ara lider olarak yoluna devam ediyor. Netflix resmi internet sitesinde 28 Eylül 20201 tarihinde yapılan açılamada oyun geliştirici bir şirket aldığını açıklamıştır. Netflix, Night School Studio’yu bünyesine kattı ve yakın zamanda mobil oyunları sunacağını kullanıcılarına açıklamıştı.

Netflix resmi internet sitesinde 2 kasım 2021 tarihinde yapılan açıklamada mobil oyunları sunduğunu açıkladı. Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda oynanacak.

Oyunları oynamak için tek ihtiyacınız olan bir Netflix üyeliği. Reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar yok.

Netflix mobil oyunlar nerede?

Netflix hesabında oturum açıp profile giriş yapıldığında:

Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek.

Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.

Hangi Netflix oyunları var?

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix oyunlarının ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyunların sadece Netflix uygulamasında olacağı, Google Play Store’da yer almayacağı, oyun içi para ile malzeme tarzı ekstra alımlar olmayacağı belirtildi. Gelişmeler oldukça sizlere ileteceğiz.

Çocuk güvenliğinin ebeveynler, bakıcılar ve veliler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu oyunlar çocuk profillerinde bulunmayacak. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix’te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.