Netflix #LCDPFinal hashtag patlaması yapacak

La casa de papel dizisi Netflix’in en çok ses getiren dizileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Bildiğiniz üzere LCDP dizisi final yapacak.

Şu an Netflix platformunda LCDP dizisinin 5.sezonun 5 bölümü yer almaktadır. Geri kalan bölümler ise 2021 Aralık ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Netflix, resmi twitter hesabı üzerinden güzel bir video ile duyuru yaptı. 27 Kasım 2021 ile 5 Kasım 2021 tarihleri arasında Instagram, Twitter ve Facebook sosyal paylaşım platformlarında #LCDPFinal hashtag ile dizinin hayranı olduğunuzu gösteren bir video yada fotoğraf ekleyerek dizinin final jeneriğinde kazanan kişinin ismi geçecek galiba.

Netflix, bu güzel videoyu başka ülkelerde de kendi dillerinde yayınladığını görüyoruz. Bu arada birçok kişinin video ve fotoğraflar attığını görüyoruz.

Yarışma kuralları ve ilgili duyuru videosuna ulaşmak için Netflix resmi Twitter adresini ziyaret edebilirsiniz.

Katılacaklara başarılar diliyoruz.