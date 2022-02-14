Netflix açıkladı: Ragnarok 3.sezon geliyor

31 Ocak 2020 günü gösterime giren Ragnarok dizisi ilk 2 sezonu oldukça sevildi. Norveç’te Edda isimli bir kasabada devler ile Thor’u gücüne sahip bir genci konu almaktadır. İlk 2 sezonda çok fazla bir görselliğe ve hareket olmamasına rağmen ilgiyle izlettirmeyi başardı.

Ragnarok 3.sezon ne zaman gelecek diye beklerken Netflix’ten güzel bir haber geldi. Netflix uygulamasına girdiğiniz zaman, Ragnarok dizisini seçtiğinizde yeni bir sezonun yakında olduğunu yazan duyuru gözüküyor.

Diziyi izleyenlerin ilk şikayetlerinden bir tanesi ise sezon bölümlerinin çok kısa olmasıdır. 1 sezona 6 bölüm sığdırmaları gerçekten yeterli gelmiyor. Bakalım bu sezon kaç bölümden oluşacak göreceğiz.

Dizinin başrol oyuncusu David Stakson kimdir

David Stakston (doğum adı David Alexander Sjøholt) 22 Kasım 1999 Norveçli bir oyuncudur. Şu an için Ragnarok dizisinde magnus Fossbakken karakterini yani Thor’u canlandırıyor.2015 yılında Stakston , İskandinav ülkelerinde çok popüler hale gelen Norveç drama web dizisi Skam’da ana karakterlerden biri olarak rol aldı.