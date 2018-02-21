Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilk bölüm tarihini merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Teknoloji konuları hariç gelen soruları seçerek yayınladığımız söylemek istiyoruz. Bu soru ilk defa geldiği için cevaplamak istedik. Aysun isimli bir ziyaretçimiz Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilk olarak hangi tarihte başladığını sormuştur.

Müge Anlı kariyerinde oldukça başarılı birisidir. Ayrıca Tatlı Sert programı ise yıllardır büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Kayıp kişilerin arandığı, faili meçhul cinayet aydınladığı v.s. çok başarılı konuları ele almaktadır.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sunuculuğunu ve yapımcılığını Müge Anlı üstlenmektedir. Yayınlandığı ilk günden itibaren hiçbir kanal değiştirmeyerek sadece ATV kanalında yayınlanmaktadır. Müge Anlı ile beraber Avukat Rahmi Özan’da yer almaktadır.

Sorumuzun cevabına gelirsek Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Ağustos 2008 günü yayın hayatına başlamıştır.

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