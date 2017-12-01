Günümüzde merak edilen ve hakkında detaylı olarak bilgiler alınmak istenen ülkelerden biri de Monaco ülkesidir.

Nüfus bakımından fazla büyük bir ülke olmamasına rağmen Avrupa kıtasının gelişmiş ülkelerinden biri olan Monaco ülkesi dünyanın en küçük ikinci bağımsız ülkesidir. Peki Monaco nasıl bir ülkedir dilerseniz çokça merak edilen bu sorumuzun cevaplarını sizlere hemen sunalım.

İşte Monaco Ülkesinin Genel Özellikleri;

Monaco ülkesi Avrupa kıtası üzerinde yer alan ve aynı zamanda Akdenize kıyısı bulunan ülkelerden biridir.

Monaco ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de Vatikan’dan sonra dünyanın en küçük ikinci ülkesi olmasıdır.

Monaco ülkesinin dünyanın en küçük ülkelerinden biri olduğunu yukarıda belirtmiştik. Dolaysıyla Monaco ülkesinin sahip olduğu toplam nüfus oranı yalnızca 32.543 civarıdır.

Kara sınırının Fransa ülkesi ile doğrudan çevrili olan Monaco ülkesinin en belirgin özelliklerinden biri de bünyesinde havalanı bulundurmamış olmasıdır.

Monaco ülkesinin ortalama olarak uzunluğu ise 3350 metredir. Uzunluğu ise ortalama olarak 1000 metre civarıdır.

Monaco ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de somut bir sınırının bulunmamasıdır. Yani Monaco ülkesinin sınır alanlarında tel örgü, sınır duvarı gibi koruma faktörleri yer almamaktadır.

Monaco ülkesi toplamda 1.95 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir.

Ülkenin sınırlarının toplamı ise 4.4 kilometredir.

Monaco ülkesinin en yüksek noktası ise Agel tepesi adını alan bir tepedir.Agel tepesinin ortalama olarak yüksekliği ise 140 metredir. Monaco ülkesinde ortalama yaşma süresi ise 69 yıl ila 79 yıl arasında değişmektedir.

Monaco ülkesi toplamda 1.95 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin sınırlarının toplamı ise 4.4 kilometredir. Monaco ülkesinin en yüksek noktası ise Agel tepesi adını alan bir tepedir.Agel tepesinin ortalama olarak yüksekliği ise 140 metredir. Monaco ülkesinde ortalama yaşma süresi ise 69 yıl ila 79 yıl arasında değişmektedir. Monaco ülkesinde etnik nüfus bakımından ortalama olarak % 40 oranında Fransızcivarında Monaco ve yaklaşık olarak ‘lık kısmı ise İtalyanlar yaşamaktadırlar.

Monaco ülkesinde yaşayanların büyük bir kısmını ise yani yaklaşık olarak % 90’lık bölümünü Roma Katolikleri oluşturmaktadır.

Monaco ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de resmi dili olan Fransızca dili dışında pekçok dillerin kullanılmasıdır. Ülkede Fransızca dili ile birlikte aynı zamanda İngilizce, İtanlyanca ve Monacoca dili kullanılmaktadır.

Monaco ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de sahil şeridine sahip olmasıdır. Dolaysıyla Monaco ülkesinin sahil şeridinin toplam uzunluğu ise 4.1 kilometredir.

Monaco Ülkesinin Sahip Olduğu İklim Tipi Hangisidir?

Monaco ülkesinin sahip olduğu iklim tipi ise Akdeniz iklimidir. Dolaysıyla ülkenin kuzey bölümleri genellikle yağışlı geçerken güney bölümler daha sıcak geçmektedir. Engebelli bir toprak yapısına da sahip olan Monaco ülkesi bu niteliği bakımından da Avrupa kıtasının en engebelli arazilere sahip olan ülkeleri arasında yer almaktadır.

Monaco Ülkesinin En Önemli Kentleri Hangileridir?

Monaco ülkesinin en önemli kentleri ise şunlardır;

Monaco Ville

Monte Carlo

Condamine

Fontveille kentidir.

Monaco ülkesinin en önemli şehirleri hakkında da sizlere gerekli bilgiler sunduktan sonra Monaco nasıl bir ülkedir hakkındaki makalemizi burada sonlandırmaktayız.

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