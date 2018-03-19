Miyozit kaç gün sürüyor?

Bir ziyaretçimiz çocuğunun başından geçen bir hastalık süreci bizlere yazıp göndermiştir. Bizde sizlere bu miyozit hastalığı konulu maili sizlere iletmek istedik.

Ziyaretçimiz gönderdiği için herhangi bir yazı içerisinde ekleme yapmadık. Sadece bazı kelime hatalarını düzelttiğimizi hatırlatmak istedik.

Bir sabah kalktığımzda 7 yaşındaki çocuğum baldırlarını göstererek acıdığını söyledi. Bende bir önceki gün çok koştuğu için çok fazla ciddiye almadım. Ertesi gün sabah kalkmak istedi ve bir anda yere yığıldı. Çocuğum ayaklarına basamıyor ve dikilemiyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tekrar baldırlarını göstererek çok acıdığını söyledi. Tabi normal olarak kafamızdan kaynar sular döküldü ve hemen soluğu çocuk doktorunda aldı.

Çocuk doktoru gerekli kan tahlilini yaptıktan sonra miyozit olduğunu söyledi. Bu hastalık ağır bir gribal enfeksiyon sonrasında bağışıklık düştüğü için kaslara tutunan geçeci bir hastalık olduğunu iletti. Yapmamız gereken ise sadece istirahat etmek ve çok fazla sıvı içmesi gerektiğini söyledi. Bu hastalığa hiçbir antibiyotik etki etmiyormuş. Sadece tek bir ilaç verdi. İnflamatuar içeren bu ilacı günde bir kez kullanmamızı söyledi.

Akşama doğru çocuk yavaş yavaş ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ertesi gün sabah ise yüzde 50 oranında iyileşme gösterdi. Miyozit hastalığı kaç günde geçer diye merak edenler için bu sorunun cevabını 3 gün diyoruz. 3. Günde çocuğumuz eski haline döndü.

Tabi bu 3 günde dünyamız karardı. Çocuk doktorumuza sorduğumuzda bu hastalığa tekrar yakalanabileceğimizi hatırlattı.

Sonuç olarak bu hastalıkta en önemli olan aşırı derecede sıvı takviyesi yapılması gerekiyormuş. Günlük 2 LT civarında su takviyesi ile kasların rahatladığı ve ağrıların azalmasını sağlıyormuş. Tabi ekstradan ağrı kesici ateş düşürücü şurup vermek gerekiyormuş. Ağrıları azaltmak için…

Herkese geçmiş olsun. ALLAH çocuklarımızı korusun.

NOT: Bu hastalık hakkında herhangi bir sorunuz olursa buraya yorum yazarak gönderiniz. Bu hastalık sürecini anlatan ziyaretçimiz her daim gerekli yardımı mail ile cevaplayacağınıda yazmıştır.

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