MIUI 13 sürümü 2022’ye geçmeden çıkacak

Bildiğiniz üzere Xiaomi modellerinde MIUI arayüzü kullanılmaktadır.

Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, birçok yenilik ile beraber gelecek MIUI 13 hakkında güzel açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır yöneticiliğini yapan Lei Jun, bu yılın sonundan önce geleceğini ilk kez doğruladı. Ayrıca MIUI 12.5 versiyonunun Redmi NOte 11 Pro’da harika bir pil performansına ulaştırdığını ve bunu MIUI 13’de daha üst seviyelere getireceğini iletti. MIUI 13, yenilenmiş bir UI tasarımı ile birlikte performans ve pil optimizasyonları sunacak. Her zaman ki gibi Android 11 ve Android 12 çalıştıran telefonlara dağıtılacak.

Yurt dışı internet sitelerinde MIUI 13 hakkında yapılan yorumlara baktığımızda 13 rakamının uğursuz bir sayı olduğunu ve 13 rakamının batı ülkelerine dağıtılmaması yönünde yazanlar var.

Çin’de “13” uğursuz bir sayı değil mi? Mevcut MIUI’yi “12.5” olarak adlandırmalarının nedeni buydu

Yukarıdaki yoruma birçok kişi destek vermiş.

Bizde internetten baktığımız da 4’lü rakamlar Çin’de uğursuz kabul ediliyormuş.