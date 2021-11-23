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Mesajlar telefonun kilit ekranına düşmüyorsa çözüm burada

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Kasım 2021
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Akıllı telefonlarda mesajların kilit ekranına gelmesi çok güzel kolaylık sağlamaktadır. Eğer desen kilidi yada parmak izi güvenliğiniz yoksa gelen mesajları kilit ekranını açmadan da cevaplayabilirsiniz. Eğer mesajlarınız kilit ekranına düşmüyorsa bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

İlk olarak telefondan “Mesajlar” bölümüne geçiş yapınız.

Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi en sağ üst köşede bulunan “çark” yani “Ayarlar” simgesine basınız.

Ayarlar simgesine tıkladığınızda menüler açılacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Mesajları kilit ekranında göster” butonunu aktif ederseniz artık mesajlar kilit ekranına düşmeye başlayacaktır. Eğer yukarıdaki adımları yaptıktan sonra mesajlar gelmiyorsa lütfen bize yorum yazarak ulaşınız. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluruz.

Not: Yukarıdaki işlemler Xiaomi modellerine göre anlatılmıştır. Fakat diğer marka ve modellerde de aşağı yukarı aynı şekilde olmaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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