Mehmet Aydın’ın Rap şarkısı çok izleniyor

Son zamanlar hem sosyal medya platformu hem televizyon programlarında Çiftlik Bank konuşulmaktadır.

Bu sistemin CEO’su olan Mehmet Aydın, Uruguay’a kaçtıktan sonra hayatı ile ilgili gelişmeler çıkmaya devam ediyor.Çiftlik Bank’tan önce bulaşıkçılık yapan ve bir ara rap müzik ile uğraşan Mehmet Aydın’ın bir klibi ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük paylaşım platformu olan YouTube’da Mehmet Aydın’ın Rap şarkısı 6 gün içerisinde 676.000 kez izlendi. Yorumlara bakıldığında size şarkıyı beğenenlerin sayısının çok olduğunu görüyoruz. Günde 100 bin ortalamadan fazla izlenen bu video bakalım hangi izlenme rakamlarına ulaşacak göreceğiz. Yine yorumlara baktığımızda da bu videonun kısa süre içinde 10 milyona ulaşabileceği yazıyor. Tabi bu oldukça bir zor rakam fakat olmayacak diye bir kesinlikte yok.

Mehmet Aydın’ın bu şarkısı için ne diyorsunuz.

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