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Mariana Çukuru, Büyük Okyanus’un batısında yer alan Mariana Adaları’nın en büyüğüdür ve Guam Adası’nın güney batısında, Japonya ve Endonezya’nın ise merkezinde yer almaktadır. Burası dünyadaki en derin nokta olarak tanınırken, yapılan araştırmalar sonucu derinlik 10.994 metre olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çukurun uzunluğu da 2542 kilometre, genişliği 69 kilometredir.

Mariana Çukuru Nasıl Oluştu?

Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yerküreyi oluşturan plakaların birbirlerine yaklaşıp çarpışmasıyla oluşmuştur. Bu çarpışan plakalar, zamanla birbirlerinin altına girerler ve ‘dalma’ adlı olay gerçekleşir. Bu şekilde yoğunluğu üstün olan plaka, yoğunluğu az olan plakanın altına geçer. Sonucunda buralarda ciddi boyutta depremler yaşanır ve derinliği de levha büyüklüğüne bağlı olarak 700 kilometreye kadar erişebilir. Mariana Çukuru da, Pasifik plakalarıyla Mariana Plakası’nın birbirine çarpmasıyla meydana gelmiştir.

Mariana Çukuru tamamen doğal yollarla meydana gelmişken, buraya inen ilk kişiler ABD’li asker Teğmen Donald Walsh ile İsviçreli bilim adamı Jacques Piccard olmuştur. Bunun için de yüksek basınçlara dayanabilen Batiskaf adlı bir araç kullanmışlardır. Bu dalış işlemi 5 saat kadar sürerken, toplamda 10.916 metre derinliğe inilmiştir. Aynı zamanda Terminator ve Avatar filmleriyle tanınan usta yönetmen James Cameron da, 2012 yılında şahsi denizaltısıyla yaklaşık 2.5 saat içinde tabana inmiştir. Burada araştırmalar gerçekleştiren Cameron, 70 dakika sonra da yüzeye çıkmıştır.

Şimdiye kadar çukura inme denemeleri sorunsuz gerçekleşse de, aslında Mariana Çukuru oldukça tehlikeli bir yerdir çünkü dipteki basınç yeryüzüne göre 1000 kat daha fazladır. Bu yüzden de, örneğin James Cameron çok üstün teknolojili bir denizaltı kullanmıştır.

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