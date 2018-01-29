Mandalinacı Veysel Mutlu 10 günde 29 milyon kez izlendi

Sosyal medya üzerinden ünlü olan birçok kişiyi tanıyorsunuz.

Bu ünlülerin arasında Veysel Mutlu katıldı.Tabi onu sosyal medya Mandalinacı olarak tanımaktadır.Yanık sesi ve Kurtlar vadisi müziğine uyarladığı al al al ses tonu ile sosyal medyayı sallayan Veysel Mutlu, Beyaz Show’a katılarak ününe ün katmıştı.Daha sonra Vay Delikanlı Gönlüm klibi çekilde ve youtube.com’a yüklendi.İnanılmaz bir derecede 10 günde 29 milyon kişi tarafından izlendi.Bu kadar hızlı çıkışı ile Youtube’da uzun süre trend videolar arasına girdi.Klibine yapılan yorumlara baktığımızda 57.000’den fazla yorumu bulunuyor.

Yorumlarda en çok dikkatimizi çekenlerde ise bir kişi artık pazara gittiğimde mandalinacıların çoğu şarkı söylüyor yazması oldu.Diğer yorumlar olarak ise doğal kişiliği ve efendi olması ile Veysel Mutlu’nun hak ettiği konuşulmaktadır.

Bu kadar güzel bir ses ile daha hızlı şekilde yükseleceğini düşünüyoruz.Veysel Mutlu’ya başarıların devamını diliyoruz.

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