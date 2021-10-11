Lucifer dizisi seslendirmelerini kimler yapıyor?

Lucifer dizisi 16 Ocak 2016’da FOX’ta yayınlanmaya başlamıştı. 15 Haziran 2018 günü Netflix dizinin yayın haklarını alarak platformunda yayınlanmaya başladı.

Lucifer dizisinde Türkçe dublaj seçeneği bulunuyor. Dizinin seslendirme ekibi gerçekten ödülleri hak ediyor. Karakterlere göre o kadar uyumlu ki izleyenler sanki Türk dizisi gibi hissetmektedir. Bu yazımızda sizlere Lucifer dizisini seslendiren ekibi yazmak istedik. İnternette araştırma yaptığımızda bir facebook sayfasında bulduklarımızı eklemek istedik.

Lucifer Morningstar (Umut Tabak)

Chloe Decker (Burcu Güneştutar)

Dan Espinoza (Cüneyt Cakova)

Amenadiel (Sinan Divrik)

Mazikeen (Zeynep Önen)

Trixie (Zencan Sakal)

Linda Martin (Müge Oruçkaptan)

Charlotte (Özlem Abacı)