Lee Yoo-Mi Squid Game ile 6.7 milyon takipçiye ulaştı

Squid Game dizisi son yılların en çok konuşulan dizisi oldu diyebiliriz. DÜnyada milyonlarca kişi tarafından ilgi ile izlenen bu dizinin oyuncuları da meşhur oldu. Daha önce ismi hiç duyulmamış olan Squid Game oyuncularını artık tüm dünya tanıyor.

Dizide 240 numaralı oyuncu olan ve Ji-Yeong karakterini canlandıran Güney Koreli oyuncu Lee Yoo-Mi, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Lee Yoo-Mi resmi instagram hesabında 6.7 milyon takipçisi bulunuyor. Toplamda 116 gönderisi yer alıyor.

Lee Yoo mi kimdir?

18 Temmuz 1994 doğumlu Güney Koreli oyuncudur.2010 yılında 16 yaşındayken dizilerde oynamaya başlayan başarılı oyuncu bugüne kadar 16 film ve 6 dizide oynadı.