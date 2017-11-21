Kredi Kullanmak İçin Kaç Ay Sigortalı Olmak Lazım?

Nakit ihtiyacınız olsun, ev veya araba ihtiyacınız hepsi için kullanabileceğiniz kredi çeşitleri mevcuttur. Bankaların her türlü ihtiyaç için çeşitlendirdiği krediler bilinçli bir şekilde kullanılırsa hayat kurtarıcı olabilmekterdir.

Tatil, düğün gibi acil nakit ihtiyacınızı ihtiyaç kredileri karşılarken, ev gibi isteklerinizi konut kredisi ve araba gibi ihtiyaçlarınızı ise taşıt kredisi karşılamaktadır. Faiz oranları, kredi vadeleri gibi önemli etmenler arasından kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Emekliler için tanınan haklar emeklileri daha çok rahatlatırken borç yapılandırmaları ile bütün kredi borçlarınızı tek bir yerde toplayıp ödeme konusunda kendinizi rahatlatabilirsiniz. Kredi notu ve belgelenebilir aylık gelirinizin temellerini oluşturduğu kredi kullanım koşullarından bir diğeri ise kredi kullanmak için kaç ay sigortalı olmak lazım? Sorusu olmaktadır. Gelirinizi belgeletmeniz her zaman yetmemektedir. Belgelettiğiniz gelirinizin bir süredir devam etmekte olmalıdır. Bankalar için önemli bir konu olan aylık geliriniz ve miktarı sürekliliğini az da olsa kanıtlamış olması gerekmektedir.

Her durumda olduğu gibi kredi çekmek için sigorta süresinde de farklılık olmaktadır. Eğer bankalar ile olan ticaretiniz de bugüne kadar herhangi bir problem yaşamadıysanız ve ödemelerinizde bir gecikme olmadıysa gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz yüksek ise bu durumdan yararlanabilirsiniz. Kredi notunuz eğer düşük ise sizden gelir belgeniz yanı sıra sigorta durumunuz bankaların kriterleri arasında yer almaktadır. Bankaların net olarak belirlediği kredi çekmek için sigorta süresinde 6 ay alt sınır vardır. Kredi kullanabilmek için en az 6 ay sigortalı olmanız gerekmektedir. Bankaların bazıları ise daha esnek davranarak bu 6 aylık alt sınırı 4 aya kadar çekebilmektedir. 4 aydır ödenen bir sigortanız var ise bazı bankalar sizlere sorun çıkartmadan kredi verebilmektelerdir. Bankalar sigorta durumuza kendileri için bir güvence olarak bakmaktadır. Aylık gelir düzeyinizi belirleyerek düzenli bir işte çalışıyor olmanız bankalar için önemlidir.

Aylık geliriniz olması belgeleyemediğiniz zaman kredi kullanımında sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bankalar belgelenmeyen gelirleri bankalar yok saymaktalardır. Gelirinizin ne kadar olduğunun da bankalar nazarında bir önemi yoktur. Geliriniz borsa veya kira geliri gibi bir gelir ise bunları hesap hareketleriniz ile belgelemeniz mümkündür. Kredi kullanım şansını böylece arttırmış olursunuz. Çokça yaşanan bir sorun olan sigortasız çalışanlar için herhangi bir kolaylık yoktur. Her ne kadar çalışıyor ve aylık gelirleri olsa da bankalar onları çalışmıyor herhangi bir gelirleri yok olarak görmektedir. Kredi notunuz yüksek ise kredi kullanma ihtimali azda olsa bulunmaktadır. Bankaların bu durumda kıstas olarak kullandıkları tek konu kredi notudur. Kredi notu düzenli ödemeleri vb durumları temsil ettiği için kredi notu yüksek olan kişiler için kredi kullanım olanağı sunmaktalardır.

Kredi çekmek için gerekli şartlar sağlanamadığında ise size yardımcı olabilecek kredi notu dışında iki konu daha vardır. Bunlardan biri ipotek bir diğeri ise kefildir. Üstünüze kayıtlı ev, arsa, araba vb. gibi mali değeri olan gayrimenkulleri ipotek olarak gösterip kredi çekmeniz muhtemeldir. Size sunulacak kredi ipotek değeri temel alınarak hesaplanmaktadır. Bir diğer konu ise kefil seçeneğidir. Günümüzde gittikçe zorlaşan bir ihtimal dahi olsa bankalar kredi notu yüksek kefiller aracılıyla kredi ihtiyacı olan kişilere kredi imkânı sunmaktadır. Düzenli ödemeler yapılmaması taktirde banka hem kefilin hem de kredi kullanıcısının kredi notunu düşürmektedir. Bu neden ile kefil ile kredi çekmek zorda olsa bankalar tarafından kabul gören seçenekler arasında yer almaktadır.

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