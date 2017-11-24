Kredi kartı kullanarak Bitcoin satın alma

Ülkemizde de gelişme gösteren sanal para birimi Bitcoin almak için banka havalesi yolunu veya kredi kartını tercih edebilirsiniz.

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve değeri 8 Bin doları aşan Bitcoin’i kredi kartı ile almak için izlemeniz gereken adımları sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Türkiye’de işlem yapan Bitcoin borsaları nelerdir?

Bitcoin sitelerinden hiçbirisinin şu an için kredi kartı ile Bitcoin alma şansını sunmadığını açıklamak istiyoruz. Şimdilik sadece banka havalesi ile Bitcoin alınmasına imkan veren bu sitelerden alacağınız Bitcoin’leri bankanızdan havale yaparak alabilirsiniz.

Bu yüzden de sizlere yurt dışında hizmet veren ve ender güvenilir olan sitelerden kredi kartı ile Bitcoin almanın adımlarını açıklamak istiyoruz. Yurt dışında faaliyet gösteren birçok sitenin aslında tamamen kredi kartı bilgilerini çalmaya yönelik olduğunu açıklamak istiyoruz. Bu yüzden Bitcoin almak istediğiniz site hakkında detaylı bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Biz sizlere bu konuda güvenilirliği tartışılmaz olan Cex.io sitesini öneriyoruz. Bu sitenin tamamen orijinal bir Bitcoin sitesi olduğunu ve kredi kartı bilgilerini kullanarak güvenli bir şekilde Bitcoin alma fırsatınızın bulunduğunu açıklamak istiyoruz.

Bitcoin’i kredi kartı ile almak için Cex.io sitesine giriş yapmadan önce son derece kapsamlı olan üyelik formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu form doldurma işlemi sırasında kimlik bilgilerinizi ve sizlerden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz son derece önemlidir. 30 dakika gibi bir süre içerisinde üye olacağınız bu siteden sonra sizlerde Bitcoin’i almak için kredi kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Üye işlemini tamamladıktan sonra izlemeniz gereken adımlar hakkında bilgi verelim.

Siteye giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan sağ üst köşede bulunan “Deposit “ bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir. Burada hemen karşımıza çıkan bölüm içerisinde nasıl ödeme gerçekleştireceğinize dair bilgiler yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde “Paymment card” ile ödeme yöntemini seçmeniz gerekmektedir. Bu adımı geçtikten sonra karşımıza çıkan bölümde ne kadar Bitcoin yüklemesi yapılacağı bizlere sorulacaktır. Hemen burada yazdığınız rakamdan sonra “Deposit” olarak geçen mavi kutucuğa tıklama yapmanız gerekmektedir.

Sonra karşımıza çıkan bölüm içerisinde “Buy/Shelll” yazan bölümden ne kadar limitlik Bitcoin almak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Bunun Dolar cinsinden yazılması gerekmektedir. Bu yüzden kaç dolarlık Bitcoin almak istediğinizi yazdıktan sonra “ Buy “ (satın al) butonuna basarak Bitcoin satın alma fırsatını bulmuş olacaksınız.

Son adımda ise karşımıza çıkan “ Confirm the Order” bölümü içerisinde butona tıkladıktan hemen sonra almış olduğunuz Bitcoin miktarı hesabınıza yüklenmiş olacaktır. İşte bu kadar basit olan bu işlemi yaptıktan hemen sonra sizlerde kredi kartınızı kullanarak Bitcoin alma işlemini yapabilirsiniz.

Burada en çok dikkat etmeniz gereken konu ise yurt dışında bulunan sitelerin güvenliğini araştırdıktan sonra kredi kartı bilgilerinizi kullanarak Bitcoin almaya çalışmanızdır.

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