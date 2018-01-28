Köpekler hakkında bilmediğiniz 5 enteresan bilgi

Birçok insan için hayvanlar âleminin en cana yakın ve sadık hayvanı olarak köpekler gösterilir.

Kimileri için koruyucu, kimileri için yol gösterici, kimileri için hayattaki en yakın arkadaşı olan köpeklerin bilinmeyen yönleri nelerdir? Sizler için köpekler hakkında 5 enteresan bilgiyi topladık.

Kendini Yiyebilirsiniz Ama Sakın Köpeğinize Yedirmeyin

Çocukluk yaşlarından itibaren insanların karşı koyamadığı yiyeceklerin başında çikolata gelir. İnsanlar için vazgeçilmez tatlardan biri olan çikolata köpekler için oldukça tehlikeli bir yiyecek olabilir. Köpeğinize çikolata verdiğinizde teobramin adlı madde köpeğinizin midesinde sindirmede sorun yaşamasına neden olabilmekte. Bu durum zehirlenmeye kadar gitmektedir. Çikolatanın köpekleri kör ettiği söylenir, fakat bu her köpekte olmaz. Çok fazla şekerli gıda tüketen köpeklerin gözlerinde sağlık sorunları olmaktadır ve bu durum sürdürülürse köpekte körlüğe kadar gidebilir.

Sizi Özleyen Bir Dost

Köpeklerin sadık oluşunu herkesten duymuşsunuzdur. Bir köpeğiniz varsa ve bir süre köpeğinizden ayrı kalacaksanız sizi özleyecektir. Bu ayrılık köpeğinizi duygusal olarak etkileyebilir. Bir süreliğine seyahate çıkacaksanız, giyinmiş olduğunuz kıyafetlerden birini köpeğinizin yakınına bırakmayı unutmayın. Sizin kokunuzu duyması onun bu ayrılık süresinde etkilenmesini en aza indirecektir.

Göce Görüş Dürbünü Gibi Gözler

Köpeklerin gözleri geceleri, insanın gözlerinden daha iyi görmektedir. Gece dışarıda köpeğinizle gezerken sizin karanlıkta görmediğiniz bir çukurdan köpeğinizin gece görüşündeki kabiliyeti ile kurtulabilirsiniz.

İnsanın Parmak İzi, Köpeklerin Burun İzi

Her insanın parmak izi nasıl birbirinden farklı ise köpeklerinde burun izleri birbirinden farklı yapıdadır. Hiçbir köpeğin burun izi bir başka köpeğin burun izine benzemez.

Duygusal Ve Zeki Canlılar

Köpeklerin sahiplerine bağlı olmaları ve onlardan ayrı kaldıklarında mutsuz olmaları köpeklerin duygusal yanlarının basit göstergesidir. Ayrıca köpekler zeki hayvanlardır. Bir köpek ortalama 200’ün üzerinde komut öğrenebilir, 1’den 5’e kadar sayma yapabilirler.

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