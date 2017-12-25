Keşke o günlere dönsek diyeceğiniz 5 dizi

Hep teknoloji yazılarından sıkılabileceğiniz için arada sırada farklı konularda yazılar yazmaya karar verdik.Bugün sizlere Türkiye’de efsane olmuş ve artık unutulmaya yüz tutmuş efsane dizilerden bahsetmek istiyoruz.Keşke o zamanlara dönebilseydik diyeceğiniz türden bir nostalji yazısı olacak.

İlk dizi tabiki Kaynanalar

Kaynanalar dizisi 1974 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başladı.Nuri Kantar ve ailesi Anadolu2dan Ankara’ya göç etmesi ve büyükşehire ayak uydurması anlatılmıştır.1997 yılında kadar TRT ekranlarında yayınlandıktan sonra Kanal D kanalında yayınlanmaya başladı.Türk televizyonlarında en uzun süre ile yayınlanan dizi olmayıda başarmıştır.Dizide Tekin Akmansoy (Nuri Kantar), Leman Çıdamlı (Nuriye Kantar),Defne Yıldız (Döndü) ve bunun gibi birçok ünlü oyuncu oynamıştır.

İkinci sırada Çılgın Bediş

Çılgın Bediş dizisi şüphesiz çok popüler bir diziydi.1996 yılında başlayan bu dizi 1999 yılına kadar Kanal D, 2001 yılında Show TV’de yayınlandı.Hatta bu dizinin tekrarları bile reytinglerde çok etkili olmuştur.Başrollerini Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil ve Cenk Torun’un paylaştığı dizide, olaylar bir lise arkadaş grubu arasında geçmektedir.Dizinin televizyonlarda son tekrarı D Max’ta 2002 yılında yayınlanmıştı.Artık televizyonlarda yayınlanmıyor.Mecburen diziyi internetten izleyebilirsiniz.Hatırlarsanız geçmişlerde bir anda dizi yayından kalkmış ve çok büyük tepkiler gelmişti.

3.dizimiz Mahallenin Muhtarları

Bu dizide hayatımızda 10 sezon boyunca yayınlandı.Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı aile dizisi toplam 337 bölümden oluşmaktadır.İlk bölümü 5 ekim 2992 yılında Kanal 6 kanalında yayınlanmaya başlamıştı.Daha sonra ATV,Kanal D ve Star TV kanalarına geçti.Türk Televizyon dizileri arasında en uzun yayınlanan diziler arasında yer almaktadır.Son bölümü 2002 yılında tamamlandı.

4. dizimiz ise tabiki Bizimkiler

Bu diziyi hatırlayanlar bilir.Yıllar geçmesine rağmen birçok bölümler hatırlanmaya devam etmektedir.1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanma başarısı göstermiştir.Dizide çocuk olan karakterler bile büyümüştü.Dizi 7 ocak 1989 ile 27 ekim 2002 tarihleri arasında toplamda 465 bölümden oluşmaktadır.

5. dizi ise tabiki Deli Yürek

Deli Yürek dizisi bir zamanların vazgeçilmezi oldu.Hatırlarsanız Deli Yürek paltosu ve raconları günlük hayatımızda uygulanıyordu.Osman Sınav’ın yönettiği bu dizi 5 Ekim 1998 yılında başladı ve 24 Haziran 2020 günü tamamlandı.Yusuf Miroğlu yasaları aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmamıştır.

İsterseniz bir hatırlayalım;

1-sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum, ayrıca racon kelimesinin telafuz edilmesini bile yasaklıyorum, dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız.

2-açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve ad altında para is-te-miy-cek-siniiiiz.

3-gazozuna tavla oynamak dahil, hiçbir zaman kumar oynamayacaksınız.

4-nefs-i müdafa hariç hiçbir şekilde silah kullanmayacaksınız.

5-uyuşturucu,kadın ticareti, tahsilatçılık, korumacılık, pompacılık, değnekçilik, arabuluculuk, arazi yağması, park ağalığı, ihale tezgahı gibi işlere bulaşmış bütün tanıdıklarınızla şu andan itibaren selamı sabahı keseceksiniz!

6-bu alemde polis, asker, bürokrat ve siyasetçi dostunuzda olmayacak, düşmanınızda.

7-hiçkimseye hiçbir durumda yalan söylemeyeceksiniz.

8-benimle veya bensiz yaptığınız her iyi işi unutacak bir daha anmayı bile aklınıza getirmeyeceksiniz.

9-ben dahil aramızda bu yasalara uymayan herhangi biri için asla bağışlanma talebinde bulunulmayacaktır.

Aslında daha yazmak istersek onlarca dizi bulunmaktadır.Ülkemizde dizi sektöründe iyi olduğu için çok sağlam efsaneler yer almaktadır.

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