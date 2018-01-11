Kesik Limon Bozulmadan Nasıl Saklanır?

C vitamini deposu olan limonun sağlığınıza mucizevi katkısı tartışılmaz bir konudur. Özellikle kış aylarında bolca tüketilmesi gereken meyvelerin başında gelir.

İçeriğindeki yüksek miktardaki C vitamini sayesinde vücudun direncini arttırarak hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda mutfaklarda vazgeçilmez bir yardımcı görevi gören limon aroması sebebiyle, kurabiye ve pastalardan tutun da çorba ve salatalarda sık sık tercih edilen bir meyve olmayı başarıyor. Keskin tadı ve aroması sebebiyle, aşırıya kaçmadan kullanmak gerekiyor ki bu sebepten çoğu zaman birkaç damla limon suyu için bir tüm limonu kesmek zorunda kalabiliyorsunuz. Kestiğiniz limonu tekrar kullanmak için birçok yöntem denemek mümkün.

Kesik Limon Bozulmadan Nasıl Muhafaza Edilir?

Kullanmak için ikiye böldüğünüz limonu tekrar kullanana kadar nasıl saklamanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte sizlere birkaç tüyo… Öncelikle dikkat etmeniz gereken ilk şey, kestiğinizin limonu birkaç gün içinde tüketmeniz. Ne kadar çok bekletirseniz vitamin değerinin kaybolacağınızı unutmamalısınız. İkiye böldüğünüz limonu tekrar kullanmak istiyorsanız en sağlıklı yollardan biri, saklama poşetine koyup, hava almamasını sağlamak olacaktır. Bu şekilde buzdolabında muhafaza ederek daha sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ayrıca, yine ikiye böldüğünüz limona bir miktar tuz ya da şeker döküp ters çevirerek saklama kabına koyup tekrar kullanma imkanı bulabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise, cam bir kabın içine döktüğünüz bir yemek kaşığı sirkenin içine kestiğiniz limon dilimlerini koyarak saklayabilirsiniz. Sirke, limonların bozulmasını engelleyerek tazeliğini korumaya yardım edecektir. Tüm bunların yanı sıra birkaç alternatif kullanım şekli daha vardır. Kestiğiniz limonları saklamak yerine sularını sıkarak küçük bir kavanoza alıp, içine birkaç damla zeytinyağı damlatarak uzun süre bozulmadan koruyabilir ve tekrar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca birkaç damlasından faydalanacağınız limonu kesmek yerine kürdanla ufak bir delik açarak suyunu alabilir tekrar kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

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