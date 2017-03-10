Hareketlerimizin kontrolünü genellikle beynimize giden sinyallerle kontrollü bir şekilde sağlarız. Kendi kendine yapılamayan ve giyinme konusunda kişinin toplama ve düzen konusundaki eksiklik durumunun tanısına Kendi Kendine Giyinebilmede Eksiklik durumu olarak tabir edilmektedir. Sebebi birçok şeye dayalı olabilmektedir. Kişi hayatından hoşnut değildir Depresyon yaşamakta ya da bıkmışlık sendromu sorunundan kaynaklanan durum olabilir. Görme sorunu ya da bir uzvunun kayıp olmasından bu durumu yaşayabilir. Kasların zayıf olması nedeniyle otizm ya da koordinasyon eksikliğinden meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Kendi Kendine Giyinememe Eksikliğinde Ortaya Çıkan Belirtiler

Kişinin kıyafetlerindeki düzensizlik

Kendi kıyafetlerini seçememesi

Mevsim dışında uygunsuz olarak giyinmesi

Kendi kıyafetlerini ilikleyememesi

Kıyafetlerini katlayamaması ve düzensizlik belirtiler arasındadır.

Bu gibi durumların nelerden kaynaklandığını bilerek bireye yardım etme konusunda kolaylık sağlanabilir. Bazı girişimlerle bu tanıların üstesinden gelerek hastalığın kolaylaşması açısından fayda sağlanmaktadır.

Kendi Kendine Giyinemem Konusundaki Girişimler

Kişi rahat görebiliyor mu ya da eksik kayıp bir uzvu var mı belirlenmelidir. Kişinin kullandığı lens varsa kullanım açısından uygun kurallara dikkat etmek gerekir. Kişinin yanında ona refakat edecek birinin bulundurulması sağlanabilir. Kıyafetlerinde daha kolay giyebileceği tarzda elbiseler seçilebilir.

Çok düğmeli ya da bağcıklı kıyafetler seçilmemeye özen gösterilmelidir. Kişinin elbiseleri düzenli bir şekilde ütülenmeli ve kendi kıyafetlerini çok biriktirmeye meyil vermeden tertip konusunda katlaması istenebilir. Bu şekilde hayatına biraz daha kolaylık getirilebilir. Psikolojik açıdan Kendi Kendine Giyinebilmede Eksiklik yaşayan hastalara düzen konusunda yardım etmek önemlidir. Çok fazla karışık bir kıyafet tercihi yerine az ama yeterli olması işinizi daha kolaylaştırmayı sağlar. Kıyafetlerinde fermuar gibi bölümleri kapatamadıkları için genellikle rahat kıyafetleri tercih etmeleri gerekmektedir.

Sıkıntılı bir hayat ve depresyon sorunu olanlarda genellikle bu durumların yaşanması normaldir. Aile bireyleri içinde sıkıntı yarattığı için zor bir süreç olabilir bu nedenle ailenin de rahatsızlık yaşayan kişinin destekçisi olması gerekmektedir. Kişinin Kendi Kendine Giyinebilmede Eksiklik durumunu belirledikten sonra gereken tedbirleri alarak sorunların biraz olsun üstesinden gelebilirsiniz. Birey ve ailesi için önemli olan bir konuda mutlaka sağlık personelinden yardım alarak neler yapılması gerektiği konusunda fikir edinilebilir.

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