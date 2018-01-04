Katar’a gidip ne yenir diye merak ediyor musunuz?

Katar , Gurme seyahati yapacaklar için en iyi on rotadan birisi. Katar yemekleri ve Katar mutfağı oldukça geniş bir yelpazaye sahip. Aynı zamanda da neredeyse her ülkenin mutfağınıda çok kaliteli bir şekilde sunuyor.

Katar’a gitmeden önce bilmeniz gerekenleri öğrenmek için bu sayfaya bakmalısınız.

Özellikle Doha , hem Arap mutfağının hem de dünya mutfağının lezzetli yemekleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Doha’da gezilecek yerler sırasında bu lezzetlerin sunulduğu birden fazla restoranda tadına bakmalısınız.

Katar’ın başkenti olan Doha’da , Hindistan , Pakistan , Fas , Tayland , Çin gibi Asya ülkelerinin mutfağından lezzet tatmanız mümkün.

Katar’da Ne Yenir ?

Makbule

Kırmızı et ya da tavuk ile hazırlanan Ürdün mutfağının en leziz yemeklerinden olan makbule , Katar’da severek tüketilen popüler yemeklerin başında geliyor. Çeşitli bahatarlar ile harmanlanan pilavın , et parçalarının yanı sıra patlıcak , patates gibi sebzeler ile tatlandırırlması sonucu hazırlanan makbule , aromatik kokusu ve tadı ile damak tadınıza farklı gelebilir.

Dukka

Dukka ; kişniş , susam , kimyon , rezene tohumu , dövülmüş karabiber ve kavrulmuş bademin harmanlanması ile ortaya çıkan baharat türü.

Zeytinyağı , zeytin , zahter ve dukka gibi dört çeşit ürün ile hazırlanan , Filistin mutfağından bir atıştırmalık olan dukka , beş bölüme ayrılmış seramik bir tabak içerisinde sunum yapılıyor. Tabağın ora bölümünde bulunan grisinler , yöresel baharatlar ve zeytinyağı ile beraber , oldukça leziz bir atıştırmalık haline geliyor.

Falafel

Görünüm olarak içli köfteye benzese de yapım aşamasında et yerine yeşillik , nohut ve baharat kullanılan Lübnan mutfağından çıkmış olan falafel , oldukça hafif ve sindirimi kolay bir tat . Yanında yoğurtlu bir sos ile birlikte servis edilen bu sıcak atıştırmalık , vegan ve vejetaryenlerin de tercihi.

Humus

Orta Doğu ülkelerinin hem kahvaltı hem de akşam yemeklerinde tükketiği yiyecek olan humus , nohut , tahin , sarımsak , zeytinyağı , kimyon , kırmızı biber gibi malzemeler ile hazırlansada oldukça hafif bir tat . Ayrıca humusu , Türk sofralarında da görmek mümkün.

Eggplant Fatteh

Kuzu eti , patlıcan , havuç , kimyon , yoğurt , çam fıstığı gibi ürünler ile hazırlanan eggplant fatteh , lavaşa benzeyen ekmekler ile birlikte sunum yapılıyor. Oldukça hafif olmasının yanı sıra doyurucu bir yiyecek olmasından dolayı , Orta Doğu ülkelerinde en çok tüketilen yemeklerden birisi.

Kuskus

Berberi kültüründen Orta Doğu coğrafyasına yayılan ve Türkiye’de de tüketilen bir yiyecek olan kuskus , Fas mutfağının en sevilen lezetlerinden birisi . Pişirilme ve kullanılan baharatlar ile her coğrafyada farklı bir tat alan hafif ve pişirilmesi olan kuskus , etli yemeklerin yanında tercih ediliyor.

Kebap

Orta Doğu coğrafyasının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan kebap , seyehat severlerin ve yerli halkın en sevdiği yiyeceklerden birrisi . Izgara da pişirilmiş , közenlemiş domates , yeşil biber ve soğan gibi çeşitli lezzetler ile birlikte sunum yapılan kebap , damak zevkine aşinan olduğu yemekleri arayanlar için uygun bir seçenek.

Kung Pao Chicken

Kung Pao Chicken, küçük parçalar şeklinde kesilmiş tavuk eti , kırmızı ve yeşil acı biber , fıstık gibi ürünler ile birlikte hazırlanan farklı bir Çin yemeği. Kırmızı ve yeşilin oluşturduğu renkli görünümü ile doyurmaya yeten Kung Pao Chicken , Katar’da bulunan Çin restoranlarının gözde yemekleri arasında.

Maftool

Deve , tavuk ve keçi etinin pilav ile lezzetlendiği bir yemek olan maftool , patates , nohut , havuç ve salça kullanılarak hazırlanan bir sos ile birlikte sunumu yapılıyor. Maftool yemeğinin ana malzemelerinden biri olan pilava eklenen kavrulmuş yer fıstığı ve çam fıstığı lezzetine lezet kattığı gibi farklı bir tat olmasına da yardımcı oluyor.

Hand Pulled Noodle

Domates sosu , tavuk ve Çin mutfağının gözdesi olan noodle karşımı bir yemek olan hand pulled noodle , muhteşem tadı ile Çin mutfağının lezzetlerini merak edenlerin gözdesi. Evet bunu Katar’da yemeniz mümkün.

Sayısı her geçen gün artan lüks ve kalitesinden ödün vermeyen restoranlarda , birbirindnen farklı lezzetleri tadabileceğiniz ve dünyanın lezzetleri ile tanışma şansını kaçırmayın.

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