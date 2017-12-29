Katar gezisine gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Katar , geleneksel hayatı , modern dünya ile birleşen , Orta Doğu’nun en gelişmiş ve modern ülkelerinden birisi. Arabistan Yarımadası’nda bulunan Katar , 563 kilometrelik kıyı şeridine sahip.

Katar’ın başkenti olmasının yanı sıra , Arap Yarımadası’nın kültür , sanat , eğitim ve ekonomi merkezi olan Doha , gökdelenleri , dünyaca bilinen müzeleri , eğlenceli çöl etkinlikleri , pırıl pırıl denizi ve sahilleri ile turizmin yüklesen göz bebeklerinden. Arap kültürünün modern dünya ile birleşitiği bir şehir olan Doha , gece yaşantısından , alışveriş merkezlerine , lüks hayatın farklı kültürlere kapısını açan Orta Doğu’nun metropolü konumuna sahip.

Katar Hakkında Bilgiler

Türkiye’ye sadece 4 saat uzaklıkta ve vize gerektirmiyor.

Gurme gezileri için tercih edilmesi gereken ülkelerden.

Banana Island’ta kendizini Maldivlerde gibi hissedeceksiniz.

Qatar’ın anlamı yağmur damlası demek . Katar , Arap Yarımdası’nın en fazla yağmur alan ülkesi.

Suç oranı oldukça az ve bu durumda Katar’ı Dünya’nın en güvenilir ülkerinden birisi haline getiriyor.

Tüm yıl yaz mevisimi , çölden denize , denizden çöle gidebilirsiniz.

Dünya’nın en zengin ülkesi.

Katar’da çöl iklimi olduğundan dolayı bitki örtüsü oldukça az.

Katar’a Ne Zaman Gidilir ?

Genel olarak yaşamak için uygun iklime sahip olan Katar’da , yıl boyunca yağmur az yağmasından dolayı nem oranı oldukça az . Fakat Katar , bu ikliminden dolayı doğa sporları için oldukça elverişli.

Katar’da , kış ve bahar dönemlerinin yaşandığı kasım ve nisan ayları arasında ki zaman yüksek sezon olarak kabul görülüyor. Kasım ayında ortalama sıcaklığı 29 dece olan sıcaklıklar Aralık ve Şubat arasında ki dönemde ise 21-24 dereceleri görebiliyor. Mart ve Nisan aylarında ise sıcaklılık yükselerek 26-31 dereceye ulaşıyor.

Sıcak ve kurak geçen Mayıs ve Ekim ayları arasında ki dönem ise düşük sezon olarak kabul görülüyor. Sıcaklık ortalamlarının 37-42 dereceyi buluyor. Yüksek sıcaklılar ile birlikte kum fırtınalarıda eklenebiliyor. Hızla gelişen turizm değelerine sahip olan Katar’ı ziyaret etmek için en uygun dönem kasım ile nisan ayları arasında ki dönem.

Katar’a Nasıl Gidilir ?

Katar’ın başkenti olan Doha , Orta Doğu’nun en önemli haya yolu aktarma noktalarından birisi . Türkiye’den İstanbul Atatürk Havalimanı , İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Havalimanlarından direk olarak Doha’ya uçak kalkmakta. Qatar Airways , Türk Hava Yolları , Pegasus şirketleri ile İstanbul’dan dört saat süren uçak seyhatinin ardından Hamad Uluslararası Havalimanı’da iniş yapabilirsiniz.

Katar’da Gezilecek Yerler

Milenyum Çağı ile birlikte yeni bir yapılanmaya başalayan Katar’da gidilecek yerlerin başında başkent Doha yer alıyor . Katar’ın ana damarlarını oluşturan Doha’da günümüz mimarisini güzelce aktaran yapılar dikat çekiyor.

Hızlı gece hayatı , farklı kültürleri kucaklayan yapısı ve farklı mimamarisi ile Katar’da bulunmaktan zevk alacaksınız. Katar , sizin geçmişin güzellikleri arasında büyülenirken şu anı unutmanıza izin vermeyecek. Katar’da kesinlikle görmeniz gereken yerlere bakmak için bu sayfaya gitmelisiniz.

Katar’da Ne Yenir ?

Orta Doğu mutfağının hakim olduğu Katar’da , İtalyan , Çin Hint ve az da olsa Türk mutfağına dair restoranlar bulmanız mümkün. Özellikle görkemli alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar yemek açısından birden fazla çeşit bulunduruyor. Milli gelir olarakta zengin olan ülkede pahalı yemeklerde görme ihtimaliniz var . Arap mutfağı yerine Uzak Doğu restoranlarına da kesinlikle gitmeniz gerekmekte . Çünkü Katar’da aldığınız lezzeti , yediğiniz yiyeceklerin ana vatanlarında bile bulmakta güçlük çekebilirsiniz. Katar’da yemeniz gereken lezzetlere bakmak için bu sayfayı ziyaret etmelisiniz.

Katar’da Ne Yapılır ?

Çölde safari yapabilirsiniz.

Kum sörfünü denemenizi öneririz.

Khor Al Adaid’de denizin keyfini çıkarırken aynı zamanda da çöl keyfi yaşabilirsiniz.

Leziz Katar Yemekleri’ni yiyebilirsiniz.

Souqq Waqif’te dünyanın en fazla bilinen mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz.

At yarışlarını canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Katar’a Gitmeden Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Katar laik bir ülkedir. Kadınlara baskı yapılmaz.

Katar’a içki sokmak yasak. Bavulunuzda alkol bulundurmamanız gerekmekte.

Doha’da kadın taksi şoförleri var ancak erkeklere göre biraz daha pahalı oluyor.

Bikini ya da plaj kıyafetleri otel havuzlarında kabul görülüyor fakat halk arasında kabul edilmiyor.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)