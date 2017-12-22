Bir ziyaretçimizden gelen makaleyi yayınlamak istedik.Murat isimli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.

Ortama, mobilyaya veya kumaşa göre yapılan temizlik çeşitleri ve kullanılan temizlik malzemeleri farklılık göstermektedir. Bazı kumaş cinsleri çok hassas olduğundan özenle ve tam olarak ne yapılacağı bilinerek yıkanmalı, temizlenmelidir. Kaşmir kumaşlar da öyledir. Hem kullanımı hem de temizliği ayrı bir özen ister. Doğru kullanılmaz ve temizlenmezse tüm özelliğini kaybedeceği için kaşmir kumaşlar nasıl temizlenir konusunu ele alıp sizlere bazı ipuçları vermek isteriz.

Kaşmir kumaşı yıkarken nasıl bir yol izlenir?

Kaşmir kumaşa sahip eşyaları kuru temizleyiciye göndermek daha kestirme bir yol olsa da kendisi yıkamak isteyen de olabilecektir

Kaşmirden yapılmış eşyaları geniş bir alanda dikkatle yıkamak gerekir. Teniz ve geniş bir küvet, leğen veya lavabo işinizi görecektir. Yıkama yapılacak ortama ılık su doldurarak yünlü kıyafetler için de kullanılabilen sıvı şampuan ilave edilmeli ve köpürtülmelidir. Çok çitilemeden, nazik davranarak yıkadıktan sonra güzelce durulamalısınız. Durulanan kaşmirler sıkılmamalı, bir kenarda biraz bekletilerek sularının süzülmesi beklenmelidir.

Yıkanan kaşmir kumaşı kurutmak için dik olarak asılmamalıdır. Çamaşır ipleri arasına gerilen bir havlu veya benzeri bir örtünün üzerine yatırılarak dış ortamda değil içeride kurutulmalıdır.

Eğer kurutma makinesine atılacaksa temiz bir havluyu tampon olarak kullanmalı ve bastırılarak fazla suyunu aldırmalıdır. Kurutma makinesine, kaşmire destek olması için bir havlu veya yumuşak kumaşlı bir giysiyle birlikte atılmalı ve kısa program seçilmelidir.

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