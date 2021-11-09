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Kasım ayının ilk haftasında en çok izlenenler

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji9 Kasım 2021
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Bu aralar dizi ve film bulma zorluğu çekiyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

Tüm dizi ve film platformlarındaki verileri toplayan JustWatch sitesi bu hafta Türkiye’de en çok hangi dizilerin izlendiğini açıkladı. Genel olarak baktığımızda Netflix platformundaki dizilerin daha çok izlendiğini görüyoruz.

1. sırada dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends‘in karakterlerinin yer alacağı Arcane dizisi birinci sırada yer alıyor.

2.sırada ise ilk bölümü 17 Nisan 2011 yılında gösterime giren Game Of Thrones dizisi yer almaktadır. Toplam 8 sezondan oluşan bu dizisi enson 19 mayıs 2019 tarihinde sonra erdi. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala en çok izlenen diziler arasında yerini alıyor.

3.sırada ise Gloria dizisi yer alıyor. Netflix platformunda yer alan bu dizisi 1968 yılında Portekiz’in bir kasabasında Özgür Avrupa Radosu’nda çalışan imtiyazlı bir mühendisin soğuk savaş entrikalarına bulaşmasıyla casuslar, yalanlar ve sırlarla dolar.

Diğer diziler şöyle;

Arcane (Netflix)
Game Of Thrones (HBO)
Gloria (Netflix)
Slasher (Netflix)
La casa de papel (Netflix)
The Unlikely Murderer (Netflix)
Luis Miguel: Seri (Netflix)
Cowboy Bebop (Netflix)
Narcos: Meksika (Netflix)
Kulüp (Netflix)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji9 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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