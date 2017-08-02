Kablo TV A Spor kaçıncı kanalda?

Bir ziyaretçimiz Kablo TV’de A Spor kaçıncı kanalda olduğuna dair mail bilgisi istemiştir.

Bizde bu konuyu açarak daha sonrada arama yapanlara faydasını olmak istedik.

Bildiğiniz üzere artık dijital yayın platformlarında kanalların yerlerini değiştiremiyorsunuz.Eskiden uydu kanallarının yerlerini keyfinize göre sıralayabiliyordunuz.Artık bu rahatlık platformlarda olmamaktadır.Kablo TV’de A Spor kanalı 2 farklı yayın ile sunulmaktadır.Birinci kanal SD, ikinci kanal ise HD olarak yayınlanmaktadır.

Kablo TV A Spor SD yayın 142.kanalda

Kablo TV A Spor HD yayın 143.kanalda yayınlanmaktadır.

Eğer televizyonunuz ve uydu alınıcınız HD kanalları destekliyorsa A Spor HD kanalını izleyebilirsiniz.

Not: Her türlü isteklerinizi bile rahatlıkla iletebilirsiniz.

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