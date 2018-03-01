Jilet (faça) izi nasıl geçer

Hayatın kimi dönemlerinde, bazı kişiler yoğun stres ve depresyonun altından kalkamayarak vücudunun bazı bölgelerine jilet tarı kesici aletler ile zarar verebilmektedir.

Halk arasında “faça” izi olarak bilinen jilet izleri zaman ile nahoş bir görüntü yarattığı gibi, pişmanlığın etkisi ile jilet izine sahip kişiyi de fazlası ile rahatsız etmektedir. Ayrıca sosyal ortamlarda ve iş alanlarında da hoş karşılanmamaktadır.

Açık Yaralar İçin Tedavi Yöntemleri

Bu durumdan rahatsız olup jilet izi nasıl geçer veya geçer mi sorularına cevap aranmaktadır. Küçük izlerin geçmesi daha kolaydır fakat derin olanların tamamen yok olması henüz mümkün değildir. Öncelikle evde kişinin kendi kendine uygulayabileceği bazı yöntemler vardır. Hücrelerin tamamen ölmemesi için, yara izlerini güneş ışığından korumak gerekir. Zira açık yaranın direkt güneş ışığı alması, enfeksiyon riskini arttırır ve iyileşmeyi geciktirir. Bazı kişiler jilet izlerinden utandığı için bileklik tarzı takılarla üstünü kapatırlar, bu yöntem aslında faydalıdır, iyileşme sürecini hızlandırır.

Şifasıyla nam salan kantaron yağı, çizik ve yaralara bire birdir. Hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için açık yaralara iyi geldiği gibi, antiseptik özelliği sayesinde yaranın enfeksiyon kapmasını da önler. Ayrıca jilet atılan yer ile atılmayan yer arasında oluşan ton farkını dengeler. Bunların haricinde, duşa girmeden önce tıraş köpüğü veya diş macununu jilet izlerinin bulunduğu bölgeye masaj yapar gibi çok bastırmadan sürmek ve duşa girince soğuk suyla hafifçe ovalamak da yardımcı olacaktır. Doktor tavsiyesi ile eczanelerde bulunabilen yara için kremler de vardır.Tabii bütün bu öneriler, henüz açık yara olan, yani daha yeni yapılmış izler için geçerlidir.

Eski Jilet İzleri İçin Neler Yapılabilir?

Yaralar kapanmışsa, izlerin üzerinden uzun zaman geçmişse, yukarıdaki yöntemlerle jilet izlerini geçirmek mümkün değildir. Bu izler için kesinlikle doktora gitmek gerekir, fakat neredeyse hiçbir yöntem 0 geçirmez. Lazer ile tedavisi yapılabilir fakat yine de iz kalır. Alternatif olarak cerrahi müdahalelerle jilet izlerinin olduğu bölge, ameliyat izine dönüştürülerek, en azından dışarıdaki insanların direkt ön yargıyla bakmayacağı bir biçim alabilir.

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