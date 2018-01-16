Japonya Hakkında 5 İlginç Bilgi

Zekâları, dövüş sanatındaki yetenekleri, karşılarındaki insana gösterdikleri saygı, harakirisi, depremleri ve ilginç özellikleri ile Avrupa ve dünya üzerinde birçok ülkede kültürü bilinen, Japonya’nın özelliklerini saymakla bitiremeyiz.

Teknoloji ile ilgili bir konu geçtiğinde piyasaya yeni bir ürün tanıtıldığında tüm gözler acaba burada bir Japon bilim adamı veya mühendisimi var diye etrafı kolaçan etmekte. Gelişmişliğin sembol ülkelerinden biri olan Japonya hakkında bilmediğiniz 5 ilginç bilgiyi öğrenmeye hazır mısınız?

1.Dövmeniz Varsa Hamama Giremezsiniz

Japonya’da üzerinizde dövme varsa birçok kaplıca ve hamama giremeyeceğinizi bilmelisiniz.

2.Depremlere Alışmış Bir Ülke

Deprem ülkesi denilince akla gelen ilk ülke Japonya’dır. Japonya’da yılda ortalama 1500’e yakın deprem olmaktadır. Geçmişten alınan derslerden sonra Japon mimarisinde yaşanan gelişmeler depremlerin Japon halkı için çok korkutucu olmayan bir durum olmasını sağlamıştır. Depremle yaşamayı ve depremden korunmayı öğrenmiş bir ülke.

3.Bebek Sumo Güreşçileri

Japonya’da bebeklerin yüksek sesle ağlaması aileleri sevindiren bir durum. Japon bebeklerin yüksek sesle ağlaması bebeklerin kötü ruhlardan uzaklaştığını ve daha sağlıklı bir yaşam süreceğine inanılır. Ağlayan sumo adında birde bebek yarışması vardır. Burada ringe iki bebek çıkartılır ve başla komutu ile yarış başlanır. İlk ağlayan bebek yarışmanın galibi sayılır.

4.Telefonların %90’nı Su Geçirmez

Japonya’da telefonların %90’nı su geçirmez özelliği vardır. Özellikle Japon gençlerinin telefon bağımlılığı onları duş alırken bile ellerinden düşürmemelerine neden olmakta. Bir yandan duş alırken bir yandan telefonları ile mesajlaşıp, internette gezinebilirler.

5.İş Yerinde Uyumak Normal Karşılanır

Japonya’da iş yerinde uyumak başınıza herhangi bir iş açmaz. İş yerinde çalışma saatinde uyuya kaldığınızda bu durum aşırı çalışmadan kaynaklanmış olacağını düşünürler. Tabi suyunu çıkartırsanız kendinize çeki düzen vermenizi isterler.

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