Teknoscrool.com olarak uzun zamandır elimizden geldiği kadar ilgi çekici konular yazmaya çalıştık. Genel olarak teknoloji ağırlıklı bir web sitesi olsakta, arada sırada farklı yazılarımızı da görebilirsiniz. Özellikle kendi tecrübe ettiğimiz yazılarımıza yayınlıyoruz.

Bildiğiniz üzere konuşan papağan denilince akla ilk Jako papağını gelmektedir. Bizde artık bir Jako sahibi olduk. İlk papağan tecrübemiz olduğu için başımızdan geçen sorunları ve çözümleri yazmaya özen göstereceğiz. Jako aldıktan 1 hafta sonra acaba Jako nasıl banyo yaptırılır diye araştırma yapmaya başladık. Genel olarak internette hemen hemen herkes aynı yöntemi kullanmaktadır.

Eski cam-sil kutusunun içini iyice yıkadık. Daha sonra ılık su koyduk ve uyun içine 1 çay kaşığı elma sirkesi koyduk. Elma sirkesi papağanlarda ne işe yarar derseniz papağanın tüyleri arasındaki parazitleri yok ediyor ve tüylere parlaklık veriyormuş.

Tabi her kuş türünün olduğu gibi papağanlarda yıkanmayı sevmiyor. Tabi aralarında seven olur ama geneli sevmiyor. Kafesin üzerinde yıkamaya çalıştık fakat her fırsatta ısırmaya çalıştı.

Yıkanma saati olarak öğlen saatlerini tercih edilmesi gerekiyor. Güneş altında daha rahat kuruyorlar. Havlu ile kuruluma zaten yapamıyorsunuz. Tabi eğitim olanlar hariç.

Sonuç olarak Jako papağan besleme konusunda çok yeniyiz. Tecrübeli olan ve bu yazımızı okuyan ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.