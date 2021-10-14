İşte Squid Game dizisinin Türkçe seslendirme ekibi

Son zamanların en çok konuşulan dizisi kesinlikle Squid Game oldu. 17 Eylül’de Netflix Platformunda yayınlanan dizisi platform üzerinden 111 milyondan fazla kişi izledi. Başarılı bir senaryo ve konusu ile izlenmeyek gibi değil. Heyecan ve dramayı aynı anda katan bu dizinin yönetmeni aslında 12 yıl önce yazmış. 12 yıl önce çok şiddet içerikli ve sıra dışı diye ertelemiş ve başka filmler ile ilgilenmiş.

Netflix Platformunda türkçe dublaj seçeneği bulunuyor. Film yönetmeni, diziyi izleyenlerin oyuncular ile yaşadığı duygu ve düşüncelerinin aynısını yaşamak için çok büyük stüdyolar kurmuşlar. Tabi ki set kurulumu önemli. Fakat daha önemli bir nokta bulunuyor. Yabancı oyuncuların konuşmalarını Türkçe dublajı yapan ekibi unutmayalım. Öyle bir iş çıkarmışlar ki sanki dizide oynayan oyuncular Güney Koreli değil. Dublaj ekibinin çok çok iyi bir iş çıkardığını söyleyelim.

Squid Game dizisini seslendiren isimler yazmak istedik.

SEONG GI-HUN– Aydoğan TEMEL

CHO SANG-wOO – İlham ERDOĞAN

KANG SAE-BYEOK – Nihan OMUZ

OH IL-NAM – Mehmet Ali İŞGÜDER

JNG DEOK-SU Talha SAYAR

ABDUL ALİ – Fatih ÖZKUL

HAN MI-NYEO – Zeynep ÖNEN

HWANG JUN-HO – Ahmet TAŞAR

BYEONG-GI – Murat ŞEN

JI-YEONG – İrem ALNIAÇIK

KANG CHEOL – Ekinsu KARAATA

SANG-HUN – Uğur TAŞDEMİR

PARK JU-UN – Arda KAVAKLIOĞLU

Tabi alt yazı çevirmenini de unutmamak gerekiyor. Çevirmen MÜGE DURUKAN

Ekibe teşekkür ediyoruz.

Aslında yukarıdaki isimleri yazılan ses sanatçılarının birçok yabancı dizinin muhteşem Türkçe dublajlarında duyabilirsiniz.