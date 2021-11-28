Genel

İşte Red Notice seslendirmesini yapanlar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi

Netflix’de uzun zamandır en popüler filmler arasında Red Notice filmi yer almaktadır. Squid Game dizisinden sonra galiba en uzun süre gündemde kalan başarılı bir film olduğunu söyleyebiliriz.

Filmin başrolünde Hızlı ve öfkeli serilerinin başarılı oyuncusu Dwayne Johnson yer almaktadır. 49 yaşındaki başarılı oyuncu yaşına göre yine efsane oyunculuk sergiliyor.

Bildiğiniz üzere ülkemizde dublaj konusunda dünyanın en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Red Notice filminin Türkçe dublajı gerçekten bir harika yapılmış. Eğer oyuncuların yabancı olduğunu bilmesek bu filme kesinlikle Türkçe yapım dersiniz. Peki Red Notice filmini hangi başarılı ve yetenekli seslendirme sanatçıları yapmış bakalım.

John Hartley (Fatih Özacun)
Nolan Booth (Harun Can)
The Bishop (Oya Prosçiler)
Müfettiş Urvashi Das (Esra Baycan)
Sotto Voce (İlham Erdoğan)
Tambwe (Tugay Erverdi)
Yönetici Gallo (Cem Kurtoğlu)
Güvenlik Şefi Ricci (Özgür Özdural)
Drago Grande (Oğuz Toydemir)
İstihbaratçı (Serkan Şen)
Aranoub Magdy (Bora Seçkin)
Cleopatra (Gülnur Badakal)

Red Notice filminde emeği geçen seslendirme sanatçılarına teşekkür ediyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Mesajlar telefonun kilit ekranına düşmüyorsa çözüm burada

23 Kasım 2021

Kemal Sunal efsane filmlerinin yapım tarihleri

18 Kasım 2021

1000 adet karton bardak fiyatı 1 haftada zamlandı

18 Kasım 2021

Netflix’in en çok izlenen filmleri açıklandı

17 Kasım 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu