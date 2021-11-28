İşte Red Notice seslendirmesini yapanlar

Netflix’de uzun zamandır en popüler filmler arasında Red Notice filmi yer almaktadır. Squid Game dizisinden sonra galiba en uzun süre gündemde kalan başarılı bir film olduğunu söyleyebiliriz.

Filmin başrolünde Hızlı ve öfkeli serilerinin başarılı oyuncusu Dwayne Johnson yer almaktadır. 49 yaşındaki başarılı oyuncu yaşına göre yine efsane oyunculuk sergiliyor.

Bildiğiniz üzere ülkemizde dublaj konusunda dünyanın en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Red Notice filminin Türkçe dublajı gerçekten bir harika yapılmış. Eğer oyuncuların yabancı olduğunu bilmesek bu filme kesinlikle Türkçe yapım dersiniz. Peki Red Notice filmini hangi başarılı ve yetenekli seslendirme sanatçıları yapmış bakalım.

John Hartley (Fatih Özacun)

Nolan Booth (Harun Can)

The Bishop (Oya Prosçiler)

Müfettiş Urvashi Das (Esra Baycan)

Sotto Voce (İlham Erdoğan)

Tambwe (Tugay Erverdi)

Yönetici Gallo (Cem Kurtoğlu)

Güvenlik Şefi Ricci (Özgür Özdural)

Drago Grande (Oğuz Toydemir)

İstihbaratçı (Serkan Şen)

Aranoub Magdy (Bora Seçkin)

Cleopatra (Gülnur Badakal)

Red Notice filminde emeği geçen seslendirme sanatçılarına teşekkür ediyoruz.