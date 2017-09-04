İp atlamanın faydaları neler? İnanılmaz etkiler

Hem zaman, hem ekipman, hem de uygulama açısından oldukça basit olan ip atlama, günlük sporlar arasında yapılması en kolay olanlardan. Günde 20-30 dakika kadar ip atlamanın faydaları akıl almaz derecede çok.

Bunu biliyor muydunuz?

Dünya ip atlama rekoru bir saat içinde 12.632 kez ile 13 Nisan 2013 tarihinde, ABD’nin Florida eyaletinde kırıldı. Rekorun sahibi ise Annie Bissoondial adlı bir kadın.

Profesyonel boksörler, spor salonlarında saatlerce ip atlayarak terlerler. Tüm bunları boşuna da yapmıyorlar. İp atlamak sadecee kondisyonu arttırmıyor, aynı zamanda koordinasyonu da geliştiriyor. Genellikle sporcular, boksörler ve koşucular tarafından tercih edilse de, aslında sıradan insanlar da günlük hayatlarına ip atlamayı koyabilirler. Fit kalmak isteyen kişiler arasında bu spor giderek popüler hâle gelirken, yarım saatlik bir çalışma bile epey kalori yakmanıza ve kas gelişminize yardımcı olacaktır.

İp atlamanın tabii ki en iyi yönü son derece basit olması. Çok az para ödeyerek oldukça kaliteli bir atlama ipi alabilirsiniz. Ardından tek yapmanız gereken ise günde 20-30 dakikanızı ayırmak olacak. Bu ipler genellikle deriden veya pamuktan yapılırken, hem portatif, hem de ucuz olurlar. Üstelik sevdiğiniz diziyi izlerken dahi atlamaya devam edebilirsiniz.

İp Atlamanın Sağlığa Faydaları

Basit olmasına rağmen ip atlamak insan sağlığına oldukça faydalı ve yavaş yavaş da insanlar arasında yaygınlaşıyor. Çevikliğin yanı sıra koordinasyonu ve dayanıklılığı da geliştiren ip atlama sporu, günlük spora başlamak isteyenler için ideal bir çözüm.

Tıpkı koşmak veya pedal çevirmek gibi, ip atlamak da ilk başta bacak kaslarınızı geliştiriyor fakat sadece bu kadarıyla da kısıtlı kalmıyor. Sabit bir hızda, bir saat devamlı ip atlayarak 800-1000 arası kalori verebilirsiniz ve bu kilo vermek isteyenler için oldukça ciddi bir rakam. Diğer yandan dizlerinizi, omuzlarınızı, bacaklarınızı ve hatta karın kaslarınızı bile geliştirir.

İp atlamak metabolizma dengenize de fayda sağlayacağı gibi, hızlanmasını sağlar. Kardiyovasküler sisteminizi geliştiren bu spor, kalbinize ve damarlarınıza iyi gelir. Hatta doğrudan Amerikan Sağlık Organizasyonu da ip atlamayı teşvik etmektedir ve bu konuda eğitimler vermektedir.

Nasıl İp Atlanır?

İp atlamak için birkaç farklı teknik var. Bu tekniklerin büyük çoğunluğu yavaştan başlıyor ve zamanla hızlanarak maksimum seviyeye çıkıyor. İdeal olarak 10 dakikalık periyotlarla başlayabilir ve zaman içinde yarım saate, hatta daha fazlasına çıkarabilirsiniz. Yorulduğunuzda da 5 dakikalık kısa aralar verebilirsiniz.

Daha önce de dediğimiz gibi, önemli olan ipi doğru şekilde atlamaktır. Belli anlarda ellerinizi değil, bileklerinizi çevirmeniz gerekir. Kollarınız vücudunuza yakın durmalı ve dirsekler 90 derecelik açıda bulunmalı. Ayrıca sorun yaşamamak için alacağınız ipin uzunluğuna da dikkat etmelisiniz.

İlk birkaç gün için ip atlamak zor gelebilir fakat zaman içinde mutlaka alışacaksınız. Günlük rutin hâline getirdiğiniz takdirde ip atlamanın kesinlikle faydaları büyük.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)