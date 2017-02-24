II.Abdülhamit’ten sonra tahta kim geçti

Sultan Abdülhamit’ten sonra tahta kimin geçtiğini merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.
TRT-1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid dizisi başladı.Tarih dizisi tutkunları Diriliş Ertuğrul’dan sonra Payitaht Abdülhamid dizisini hayranlıkla izledi.33 yıl tahtta kalan Sultan Abdülhamit’in son 13 yılını anlatan bu diziyi izleyenler Sultan Abdülhamit’ten sonra tahta kimin çıktığını araştırmaya bile başladı diyebiliriz.
Sultan Abdülhamit 31 Ağustos 1876 ile 27 Nisan 1909 tarihleri arasında Padişahlık yapmıştır.Abdülhamit’ten sonra tahta V.Mehmet geçmiştir.Sultan V.Mehmet, Abdülmecid’in oğludur.Sultan Reşad olarakta bilenen V.Mehmet 27 Nisan 1909 ile 3 Temmuz 1918 tarihleri arasında padişahlık yapmıştır.