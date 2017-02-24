II.Abdülhamit’ten sonra tahta kim geçti

Android’li telefonlarda mesajlar,galeri,müzik v.s. aklınıza gelebilecek her türlü uygulamayı parmak izi ile korumak istiyorsanız bu yazımız tam size göredir. Bildiğiniz üzere artık akıllı telefonlarda parmak izi güvenliği tercih edilmektedir.Sadece...