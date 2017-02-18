Bildiğiniz üzere TRT-1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid dizisi başlıyor.Son yıllarda tarih dizilerine olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile başlayan tarih dizileri,Diriliş Ertuğrul ile devam ederken Payitaht Abdülhamid dizisi ile adeta taçlanacak.24 Şubat 2017 günü başlayacak olan Payitaht Abdülhamid dizisi için şimdiden birçok kişi o dönemi internetten araştırmaya başladı.

Teknoscrool olarak bu konumuzda II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocuklarını yazmak istedik.II.Abdülhamid 21 Eylül 1842-10 Şubat 1918 tarihleri arsında yaşamıştır.Osmanlı Devleti’nin 34.padişahı ve 113.İslam halifesidir.

II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocukları

Erkek çocukları

Mehmet Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi’nin oğlu

Ahmet Nuri Efendi

Mehmed Abdülkadir Efendi

Mehmed Burhaneddin Efendi

Abdürrahim Hayri Efendi Peyveste Hanımefendi’nin oğlu

Ahmed Nureddin Efendi

Mehmet Bedrettin Efendi

Mehmet Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi’nin oğlu

Kız çocukları

Ulviye Sultan

Zekiye Sultan

Naime Sultan

Naile Sultan

Şadiye Sultan

Ayşe Sultan

Refia Sultan

Hatice Sultan – (10 Temmuz 1897, Yıldız Sarayı, İstanbul – 14 Şubat 1898), annesi Fatma Pesend Hanımefendi’ydi. 7 aylıkken difteriden vefat etmiş, Yahya Efendi Türbesi’nde defnedilmiştir. Abdülhamid, kızının ölümünden duyduğu üzüntüden dolayı hatırasına Hamidiye Etfal Hastanesini (günümüzdeki Şişli Etfal Hastanesi) yaptırmıştır.

Aliye Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.

Cemile Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.

Samiye Sultan

Saliha Sultan

Not: Bilgiler Wikipedia’dan alınmıştır.

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