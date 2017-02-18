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II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocukları

tarafından 18 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Bildiğiniz üzere TRT-1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid dizisi başlıyor.Son yıllarda tarih dizilerine olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

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Muhteşem Yüzyıl dizisi ile başlayan tarih dizileri,Diriliş Ertuğrul ile devam ederken Payitaht Abdülhamid dizisi ile adeta taçlanacak.24 Şubat 2017 günü başlayacak olan Payitaht Abdülhamid dizisi için şimdiden birçok kişi o dönemi internetten araştırmaya başladı.

Teknoscrool olarak bu konumuzda II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocuklarını yazmak istedik.II.Abdülhamid 21 Eylül 1842-10 Şubat 1918 tarihleri arsında yaşamıştır.Osmanlı Devleti’nin 34.padişahı ve 113.İslam halifesidir.

II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocukları

Erkek çocukları

  • Mehmet Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi’nin oğlu
    Ahmet Nuri Efendi
    Mehmed Abdülkadir Efendi
    Mehmed Burhaneddin Efendi
    Abdürrahim Hayri Efendi Peyveste Hanımefendi’nin oğlu
    Ahmed Nureddin Efendi
    Mehmet Bedrettin Efendi
    Mehmet Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi’nin oğlu

Kız çocukları

  • Ulviye Sultan
    Zekiye Sultan
    Naime Sultan
    Naile Sultan
    Şadiye Sultan
    Ayşe Sultan
    Refia Sultan
    Hatice Sultan – (10 Temmuz 1897, Yıldız Sarayı, İstanbul – 14 Şubat 1898), annesi Fatma Pesend Hanımefendi’ydi. 7 aylıkken difteriden vefat etmiş, Yahya Efendi Türbesi’nde defnedilmiştir. Abdülhamid, kızının ölümünden duyduğu üzüntüden dolayı hatırasına Hamidiye Etfal Hastanesini (günümüzdeki Şişli Etfal Hastanesi) yaptırmıştır.
    Aliye Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
    Cemile Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
    Samiye Sultan
    Saliha Sultan

Not: Bilgiler Wikipedia’dan alınmıştır.

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