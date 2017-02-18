Bildiğiniz üzere TRT-1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid dizisi başlıyor.Son yıllarda tarih dizilerine olan ilgi her geçen gün artmaktadır.
Muhteşem Yüzyıl dizisi ile başlayan tarih dizileri,Diriliş Ertuğrul ile devam ederken Payitaht Abdülhamid dizisi ile adeta taçlanacak.24 Şubat 2017 günü başlayacak olan Payitaht Abdülhamid dizisi için şimdiden birçok kişi o dönemi internetten araştırmaya başladı.
Teknoscrool olarak bu konumuzda II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocuklarını yazmak istedik.II.Abdülhamid 21 Eylül 1842-10 Şubat 1918 tarihleri arsında yaşamıştır.Osmanlı Devleti’nin 34.padişahı ve 113.İslam halifesidir.
II.Abdülhamid’in erkek ve kız çocukları
Erkek çocukları
- Mehmet Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi’nin oğlu
Ahmet Nuri Efendi
Mehmed Abdülkadir Efendi
Mehmed Burhaneddin Efendi
Abdürrahim Hayri Efendi Peyveste Hanımefendi’nin oğlu
Ahmed Nureddin Efendi
Mehmet Bedrettin Efendi
Mehmet Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi’nin oğlu
Kız çocukları
- Ulviye Sultan
Zekiye Sultan
Naime Sultan
Naile Sultan
Şadiye Sultan
Ayşe Sultan
Refia Sultan
Hatice Sultan – (10 Temmuz 1897, Yıldız Sarayı, İstanbul – 14 Şubat 1898), annesi Fatma Pesend Hanımefendi’ydi. 7 aylıkken difteriden vefat etmiş, Yahya Efendi Türbesi’nde defnedilmiştir. Abdülhamid, kızının ölümünden duyduğu üzüntüden dolayı hatırasına Hamidiye Etfal Hastanesini (günümüzdeki Şişli Etfal Hastanesi) yaptırmıştır.
Aliye Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
Cemile Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
Samiye Sultan
Saliha Sultan
Not: Bilgiler Wikipedia’dan alınmıştır.
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri