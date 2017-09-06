İdrar Rengi ve Anlamları

İdrarımızın rengi kimi durumlarda vücudumuzdaki bir problemi işaret ediyor olabilir. Tıp dünyasında normal dışı durumlar genellikle renklere bakarak anlaşılır.

Mesela sarılık hastalığında, deri ile gözler de sarı renge dönüşür. Bu yüzden idrar konusunda da önem göstermeli, idrar rengi ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmalıyız.

İdrar üretimini böbreklerimiz gerçekleştirir. Bu organlarımız devamlı kanı filtrelerken, bu sırada su, şeker, amino asit, vitamin gibi maddeler de kan dolaşımını sağlar. Devam eden bu filtre sistemiyle, üre, ürik asit, kreatinin, hormon atıkları ve toksin gibi zararlı maddeler de idrarla birlikte atılırlar. Maalesef olası bir böbrek hastalığında ise vücudumuz eski işlevini göremez, idrarın rengi de değişir.

Parlak Sarı İdrar: Genellikle B2 gibi vitamin takviyeleri idrarın rengini parlak sarı yapmaktadır. Vitaminlerdeki maddenin kendi rengi de sarıyken, aşırı alındığında idrarın rengini de değiştirir. Bu yüzden de belli bir noktadan sonra vitaminlerin kesilmesi tavsiye edilir.

Koyu Sarı İdrar: Eğer idrarınız fazla koyuysa ya da konsantre durumdaysa, muhtemelen vücudunuz susuz kalmış demektir. Laksatif alımı veya B vitaminli besin takviyeleri de bu renge yol açabilir.

Pembe-Kırmızı İdrar: Her ne kadar kırmızı idrar ilk bakışta herkesi korkutsa da, bazı durumlarda zararsız da olabilir. Örneğin pancar, böğürtlen gibi kırmızı renkli besinleri aşırı tükettiğinizde idrarınız da bu renkte çıkabilir. Hatta antibiyotik ilaçlar ya da laksatif içeren ilaçlar da idrarı kırmızıya dönüştirebilir. Buna rağmen, idrardaki kan varlığına dikkat etmeniz ve olası tümörlere karşı kontrol etmeniz gerekmektedir.

Çok Açık Renkli İdrar: Aşırı sıvı tüketimi gerçekleştirilen durumlarda idrar çok açık renkli çıkabilir. Fakat diğer yandan, hepatit ve karaciğer sirozu gibi karaciğer hastalıkları da buna sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla aralarındaki farkı bilmek gerekir.

Turuncu İdrar: Susuzluk durumunda idrar genellikle turuncu renge dönüşürken, içinde rifampin, doksorubisin, warfarin gibi maddeler olan ilaçlar da sebep olabilir. B kompleks vitaminler, havuç suyu turuncu renkli idrarın diğer sebepleridir.

Mavi-Yeşil Renkli İdrar: Metilen mavisi içeren ilaçlar mavi idrara yol açarken, boya içeren gıdalar da bunu doğurabilir. Diğer yandan, kimi bakteriler de idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olarak idrarı yeşile dönüştürebilir.

Koyu Mor İdrar: Porfiri hastalığı sinir sistemiyle cildi etkilerken, aynı zamanda idrarın koyu mor renkte gelmesini de sağlayabilir.

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