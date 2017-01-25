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İcra Katipliği sınava girmeye hak kazananların listesi (4 Şubat 2017)

tarafından 25 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

Teknoloji konularında haricinde gelen destek maillerini çok fazla cevap vermiyoruz fakat bu gelen soru adeti 5’den fazla olduğu için cevaplamak istedik.

adalet bakanlığı

Bir ziyaretçimiz Bakanlığı İcra Katipliği sınavı için başvurduğunu ve sıanva çağrılıp çağrılmadığı konusunda bilgi istemiştir.Ayrıca Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden de sınava girmeye hak kazananların listesini bulamadığını belirtmiştir.İcra katipliği sınavı 4 Şubat 2017 günü yapılacaktır.Başvurular ise 2 ocak ile 16 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılmıştı.İcra katipliği sınavına başvuru yapanların hepsi sınava çağıralacak diye bir kesinlik yoktur. bakanlığı resmi internet sitesinde yazan başvuru kılavuzunda ” Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.” ibaresi yer almaktadır.

Ayrıca Adalet Bakanlığı sınava girmeye hak kazananların listesini yayınlamıyor.Başvurmuş olduğunu ilin internet sitesinden takip etmeniz gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse sınava girmek için Eskişehir’i tercih ettiyseniz ” www.eskisehir.adalet.gov.tr ” adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa lütfen yorum yazarak ulaşınız.

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