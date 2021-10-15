Huawei WhatsApp, Facebook ve Instagram’a şifre koyma

Akıllı telefonlarda artık uygulamalara desen kilidi koyabiliyorsunuz. Birçok marka artık modellerinde bu özelliği kullanıcılarına sunmaktadır. Bu yazımızda sizlere Huawei P30 uygulama kilidi nasıl konulur konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Uygulama kilidi, gizli bilgileriniz için ek bir koruma katmanı sağlar ve cihazınızdaki önemli uygulamalara yetkisiz erişimi önler.

Huawei’de WhatsApp, Instagram, Facebook gibi uygulamalara şifre koymak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

İlk olarak telefondan “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra Güvenlik ve gizlilik > Uygulama kilidi bölümüne gidin Uygulama kilidine ilk defa erişim sağladığınızda Kilit ekranı şifresi veya Özel PIN kodu öğesini Uygulama kilidi doğrulama şifreniz olarak seçin. İstendiğinde şifrenizi girin ve Uygulama kilidi ekranında kilitlemek istediğiniz uygulamaların anahtarını açın.

Cihazınızın kilidini açmak için parmak izi veya yüz tanıma ile kilit açma özelliğini seçtiyseniz ve Uygulama kilidini ilk defa açıyorsanız uygulama kilidini daha kolay açabilmek için ekrandaki

talimatları uygulayarak parmak izinizi ve yüzünüzü ilişkilendiriniz.

Uygulama kilidi şifresini yanlış girerseniz ne olur?

Uygulama kilidine giriş yaparken arka arkaya beş defa yanlış şifre girerseniz cihazınız bir dakikalığına kilitli kalacaktır. Bir dakika sonra tekrar deneyin. Arka arkaya üç defa daha yanlış şifre girerseniz kilidi açmayı tekrar denemek için 10 dakika daha eklemeniz gerekecektir.