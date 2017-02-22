Huawei Honor V9 yorumları ve teknik özellikleri

Huawei Honor V9 yada diğer adıyla Honor 8 Pro teknik özelliklerini arıyorsanız ve yorumları okumak istiyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Huawei markası Honor serisi ile yakaladığı başarıyı Honor V9 modeli ile üst seviyeye çıkartacak.Şu an için ülkemizde Honor 7 modeli yer alıyor.Honor 8 modeli Türkiye’ye gelmeden Honor V9 modelinin özellikleri beli oldu.Huawei’nin bu üst segment modelindeki donanımları teknoloji tutkunları çok beğenecek.Teknoscrool.com olarak Honor V9 özelliklerine bakalım;

Bir telefonda ilk dikkati çeken kısım ise kesinlikle ekran boyutudur.Huawei Honor V9 modelinde 5.7 inçlik dev bir ekran bulunmaktadır.Büyük ekranlı telefon kullanmayı seviyorsanız bu model tam size göre diyebiliriz.515 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı olduğunuda not düşelim.Artık akıllı telefon kullanıcıları ekran/gövde oranlarına dikkat etmektedir.Honor V9’da yüzde 73.61‘lik bir oran bulunmaktadır.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 4000 mAh‘lık bir batarya oldukça performanslı bir şarj süresi sunacaktır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 2.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 960 yonga seti bulunmaktadır.6 GB RAM ile telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.

64 GB‘lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.Huawei Honor V9 kamera detaylarına baktığımızda ise arkada iki adet kamera görmekteyiz.12 Megapiksellik 2 adet kamera bulunmaktadır.Selfie kamerası ise 8 megapikseldir.Video kayıt olarak ise 2160p Ultra HD 4K video kayıt çekebilirsiniz.Android’in son sürümü olan Nougat ile beraber yüklü olarak gelmektedir.4.5G desteği olarak ise CAT 6 sunmaktadır.Yani saniyede ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.NFC ve kızılötesi gibi ince özellikleride bulunmaktadır.Parmak izi okuyucusu bulunan Huawei Honor V9 donanım olarak oldukça tatmin edicidir.

Sonuç olarak baktığımızda Honor V9 modeli hem performans olarak hem donanım olarak 10 numara 5 yıldız bir telefon olduğunu belirtelim.Huawei Honor V9 Türkiye satış fiyatı konusunda bilgiler geldikçe sizlere ileteceğiz.

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