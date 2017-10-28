Honor 7’de alttan menü çıkıyor

Huawei Honor 7 bilinmeyen özellikler kapsamında size güzel bir detay paylaşmak istedik.Daha önceki yazılarımızı takip ettiyseniz Huawei Honor 7 kullanıcısı olduğumu biliyorsunuzdur.

Honor 7 modelinde karşılaştığımız sorunları ve farklı özellikleri sizlere yazıyoruz.Bu sefer size eminiz birçok kişi biliyordur fakat bilmeyenlerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Honor 7 modeli kilitliyken güç tuşuna bir kere basınız.Telefonunuzun ışığı yanacak ve telefonu açmak için kaydırın yazısını göreceksiniz.Siz kaydırma yapmadan önce alttan üste doğru parmağınızı çekiniz.Yukarıdan aşağı bildirim çubuğunu indirdiğinizin tam tersini yapınız.

Alttan menü açıldığında 3 satırlık bir kısayol ekranı göreceksiniz.Hesap makinesi,ekran flaşh ışığı,fotoğraf çekimi,paylaş butonu,ayarlar v.s. birçok kısayola ulaşacaksınız.Bu şekilde başlıca temel işlemlere herhangi bir ekstradan hamle yapmadan ulaşabilirsiniz.

Honor 7 modeli hakkında merak ettiğiniz yada sormak istediğiniz sorular olursa lütfen bize çekinmeden sorunuz.Zaten teknoscrool’u açtığımız ilk günden itibaren hemen hemen bütün destek maillerine ve yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz.

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