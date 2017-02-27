Hipotermi Nedir? Hipotermi hakkında detaylı bilgiler

İnsanın normal vücut sıcaklığı 37 ° C ‘dir. Vücut ısısı 35 ° C ’nin altına düşmeye başladığı hipotermi denilen durum meydana gelmektedir. Hipotermi de vücudun kaybettiği enerji ürettiği enerjiden fazladır. Genellikle soğuk bir ortama uzun süre maruz kalındığında oluşur.
Hipotermi başladığında, vücudun savunma mekânizması harekete geçer. Daha fazla ısı kaybedilmesini önlemek amacıyla vücut titremeye başlar, sıcaklığı normal düzeyde tutmaya çalışır.
Hipotermi, soğukta kalma süresine göre hafif, orta şiddetli, şiddetli olabilir. Hipotermi, vücudun karşı karşıya kaldığı çok ciddi bir durumdur, tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir hatta ölümle sonuçlanabilir.
Hipotermi Belirtileri Nelerdir?
Hafif şiddetli hipotermi;
- Ellerin ve ayakların soğuk olması
- Hareket ettirmede güçlük,
- Titreme gibi belirtiler gösterir.
Orta şiddetli hipotermi;
- Vücut daha fazla titreme
- Algıda güçlük çekme
- Mantıksız davranışlarda bulunma
- Nabız ve solunum yavaşlama
- Ciltte solgunluk görülebilir.
Şiddetli hipotermi;
- Vücudun kontrolü tamamen kaybetme
- Nabız ve solunum yavaşlama veya durması
- Uykuya meyilli olma durumu
- Titreme yok olması
- Güç kaybı yaşama
- Vücut kasılması
- Gözbebeklerinde büyüme
- Bilinç kaybı görülebilir.
Hipotermi Nedenleri Nelerdir?
- Aşırı soğuk ortamlarda uzun süreli kalma durumu hipotermi rahatsızlığına neden olur.
- Üstünüzdeki kıyafetler kalın değilse, kışın ısı kaybı riski daha fazla olacaktır ve bu da hipotermi riskini arttıracaktır.
- Sadece havanın çok soğuk, mevsimin kış olduğu durumlarda hipotermi geçirilir diye bir kanıya varmak yanlış olur.
- Örneğin; yağmurlu bir gün çok ıslandınız ve siz o halde iken şiddetli bir rüzgâra maruz kaldınız. İşte böyle bir durumda da hipotermi geçirmek mümkündür.
- Bazı gruplar hipotermi için risk grubundadır. Bunlar;
- Bebekler,
- Yaşlılar,
- Kayakçılar,
- Sokakta kalanlar
- Ekstrem sıcaklarda çeşitli aktiviteler yapan insanlardır.
Hipotermi Geçirilmesi Durumunda Tedavi ve Hemşirelik Girişimleri
- Hipotermi geçiren bir birey kısa sürede tedavi edilmezse rahatsızlanabilir, kalp ve solunum yetmezliği yaşayabilir, bilincini kaybedebilir.
- Bu yüzden biran önce acil servis aranmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.
- Eğer acil servise ulaşamayacak bir durum mevcutsa, hipotermi geçiren kişinin vücut sıcaklığının daha fazla düşmesi önlenmelidir.
- Battaniye veya havlu gibi vücudu sıcak tutabilecek araçlarla hipotermi geçiren kişinin üstü örtülmeli, Vücut ısısı dengelenmeye çalışılmalıdır.
- Dehidratasyona sebebiyet vermemek için sıvı tüketimi sağlanmalıdır.
Hipotermiden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
- Hipotermiden korunmanın en iyi yolu mümkün olduğunca soğuk olan ortamlardan uzak durmaktır.
- Soğuk havada dışarı çıkılacaksa kalın giyinilmeli, başa mutlaka bere takılmalıdır.
- Bere takmak önemlidir; çünkü kafa bölümünden %20’ye kadar ısı kaybı olabilmektedir.
- Soğukta kalındığı zaman yüksek kalorili içecekler tüketmek (alkol dışında), kan akışını istenilen düzeyde tutacak, enerji verecektir.
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri