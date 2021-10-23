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Hiko baba şarkısı 500.000 izlenmeye doğru gidiyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Ekim 2021
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Sosyal medya kullanıcıların yakından tanıdığı Hiko Baba her geçen gün ünlü olmaya devam ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle yaşıtlarına göre daha küçük yaşta davranışlar sergileyen Hiko Baba’nın şarkısı büyük ses getirdi.

Teknoscrool.com olarak Hiko baba’ya sahip çıkıp, önceden yaşadığı acı dolu hayatı unutturup, birçok kişinin göremediği tadamadığı hayatı yaşatan dostuna teşekkür ediyoruz.

YouTube’da bütün videoları binlerce kez izlenen Hiko baba’ya Orheyn feat çok güzel bir klip yaptı. Türkiye’nin en büyük müzik kanalı Netd’de 25 Haziran 2021’de yayınlandı. Aradan geçen 4 ayda 422.998 kez izlendi. Biz bunu yazarken izlenme sayılarının takip edemiyoruz ve her geçen dakika artmaya devam ediyor.

Ayrıca Hiko baba’nın 7 Mart 2016 günü resmi youtube kanalı açıldı. Toplamda hiko baba’nın kanalı 102.343.944 görüntüleme aldı. Bu gerçekten çok büyük bir rakam.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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