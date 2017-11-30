Göz kapağı şişmesine ne iyi gelir?

Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız sorunların başında gelen göz kapağı şişmesinin tedavi yöntemlerini buradan açıklamak istiyoruz.

Öncelikle bu konuda yapmanız gereken birçok işlem bulunduğunu belirtmek istiyoruz. Ancak bu konuda dikkat etmeniz gereken konuların başında bu şişmenin neden kaynaklı olduğunun doğru tespit edilmesi gelmektedir. Bu yüzden sizlerde bu tarz bir sorun ile karşı karşıya kaldığınız zaman en yakın zamanda doktora giderek bu konuda bilgi almanız hastalığın tedavisinde daha hızlı iyileşme süreci başlatacaktır.

Geçici olarak ortaya çıkan şişmelerin önüne geçmek için çok basit önlemleri tercih ederek rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz. Bunlar arasında masajlar, dermokozmetik ürünleri kullanmak şişliğin geçmesinde bizlere yardımcı olacaktır. Ancak bir takım kronik hastalıklara bağlı göz kapağı şişmeleri var ise, örneğin romatizmal rahatsızlıklar, böbrek rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklarda en kısa süre içerisinde uzman bir doktordan yardım almanız gerekmektedir. Burada uzmanların sizlere tavsiye ettiği sistemik ilaçları kullanarak genel tedavi sürecisine başlayabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz göz kapağı şişmelerinin aksine genellikle ilerleyen yaşlarda insanlarda bu rahatsızlık çok sık görülmektedir. Bunun nedeni ise ilerleyen yaşın verdiği bağ dokusu zayıflığından kaynaklanmaktadır. Yaşımızın ilerlemesine rağmen bağ dokumuzda yaşanan gevşemelere bağlı olarak vücudumuzun bazı bölgelerinde bu tarz şişmeler meydana gelmektedir. Ancak bu rahatsızlık çok sık tekrar eden sorunların başında geliyorsa bu konuda plastik bir uzmandan yardım alarak son derece basit bir operasyon ile rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz.

Evde uygulanacak tedavi yöntemleri

Öncelikle bu konuda en sık tercih edilen yöntemin soğuk tedavi yöntemi olduğunu belirtmek istiyoruz. Soğuk tedavi yönteminde en çok tercih edilen yöntem ise buz kalıplarının şişen bölge üzerine konması ile uygulanan yöntemdir. Burada genellikle hastaların bu tedavi yöntemi ile sorunu kısa süre çözdüğünü birçoğumuz biliyoruz. Burada uygulanacak olan tedavi süresinin 15 ila 20 dakika arasında olduğunun da altını çizmek istiyoruz.

Bunun dışında uygulanacak olan bir diğer tedavi yönteminin adı da çay banyosudur. Çayı demledikten sonra bir kaba koyarak biraz soğumasından sonra gözümüzün şişen yerlerine pamuk yardımı ile sürebiliriz. Çayın içerisine batırdığımız bu pamukları göz kapağımızın şiş olduğu bölgeye hemen uygulayarak şişliğin inmesini sağlayabiliriz. Bu tedavi yöntemlerini evimizde uygulayarak son zamanlarda en çok merak edilen bu sorunun ortadan kalkmasını sağlayabiliriz.

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