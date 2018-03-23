Goldfish: Altın Balık Ve Türleri Nedir?

Günümüzde insanların ilgisini çeken popüler balık türlerindendir. Asya kıtasında bereketin simgesi olan bu balıklar bizdeki gibi akvaryumda değil bahçelerdeki özel havuzlarda beslenirler.

1- Ortak Altın Balığı

Bilimsel adı Carassius Auratus olan ortak altın balıkları akvaryumlarda kolaylıkla bulunabilir. Türü Asya’ya kadar uzanan bu altınbalığı akvaryumda beslemek için F sıcaklığında 55-80 derece ve pH seviyesi 6 ile 8 arasında akvaryum hazırlanmalıdır. Akvaryum suyu için 2 hafta dinlendirilmiş musluk suyu temin edilebilir. Orta altın balığı sosyal bir hayvan olduğundan akvaryumda başka arkadaşları olmasın onun için faydalı olabilir.

2- Comet Altın Balığı

Kuyruklu yıldız türü diye de bilinen comet altın balığının kuyrukları uzun, yelelidir. Kökeni Washington eyaletine dayanır. Görünüş bakımından diğer türleri pek andırmadığı için kendisine bakanları şaşırtan bu tür, ince gövdesi ve uzunlamasına kanatlarıyla tanınabilir.

3- Shubunkin Altın Balığı

Bu türdeki balıklar süslü goldfish türlerindeki renklerdendir. Shubunkin altın balığı Londra ve Bristol gövdeleri olmak üzerek iki çeşittir. Kaudal yüzgeci daha yuvarlak olan Bristolün çeşitliliği daha büyüktür. Ortak renkleri kadifedir. Havuzlarda beslenmeye en uygun türlerden olan bu balıklar sert suda yaşamaya daha müsaittirler.

4- Wakin Altın Balığı

Yapısından dolayı comet altın balığına benzediğinden bu iki tür genellikle karıştırılmaktadır. İkisini birbirinden ayıran 2 önemli özellikten biri wakin altın balığının biraz daha kilolu ve kuyruk yelelerinin daha kısa olmasıdır. Bu özellikler gayet açık ve gözle fark edilebilir şekildedir. Çok agresif olmasalar da genelde hızlı yüzme eğiliminde olduklarından küçük akvaryumlarda beslenemezler. Karanlıktan ve sessizlikten hoşlanan wakin altın balığı tam anlamıyla bir göl balığıdır.

5- Japon Ryukin Balığı

Japonya’da çok popüler olan bu tür melez bir ırktır. Çoğunlukla turuncu ve beyaz renkleri barındıran Japon ryukin balığı iri sırt kamburlarına ve yüksek sırt yüzgeçleri sahiptir. Akvaryumun ani sıcaklık değişimlerinden ölen bu balıklar havuzda yaşamalıdır.

6- Fantail Altın Balığı

Sağlam ve yuvarlak yüzgeçlerinden sırt yüzgeci dışında diğer yüzgeçlerinin hepsi eşlenmiştir. Bu onları diğer ırklardan ayırabilmeyi kolaylaştırır. Akvaryumda yaşamaya gayet müsait balıklardır.

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