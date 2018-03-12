Giza Piramidi’nin Sırrı Çözüldü

Mısır ülkesinde yer alan ve birçok özellikleri sayesinde dünyanın en gizemli yapıları listesinde yer alan Giza Piramidi sırrı hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Keops Piramidi olarak da tanım gören Giza Piramidi hakkında Amerika Birleşik Devletleri bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda gizemli piramidin bilinenin aksine bazı özelliklere sahip olduğu gözlemlendi.

Yaklaşık olarak 4500 yıl önce inşa edilen Giza Piramidi gizli sırrı hakkında detaylı araştırmalar ve çalışmalar yapan Glen Dash isimli Amerika Birleşik Devletleri bilimadamı, Mısır ülkesinde geçmişten günümüze kadar sırrını halen gizleyen Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Kızıl Piramid’in sahip olduğu ana yönünün saat yönünün tam tersi yönünde dönüş yaptığı dile getirmiştir. Birçok bilimadamları tarafından kabul görmeyen bu iddiasını ispatlamak için ekinoks uygulamasına başvuran Dash, ekinoks esnasında ahşap yapıya sahip olan bir platform kullanarak, meydana gelen gölge uç kısmının düz bir biçimde doğu-batı yönünde kusursuz bir biçimde ilerleme gösterdiğini kanıtladı.

Bu sayede geçmişten günümüze kadar birçok bilimadamları tarafından incelemeye alınan Mısır Giza Piramidi gizemi nihayet açıklığa kavuşturularak, toplumların bu sayede Giza Piramidi gizli kalan önemli sırrını da nihayet öğrendi. Geçmiş dönemlerde de birçok bilimsel başarılara imza atan Amerika Birleşik Devletleri mühendisi Glen Dash, gerçekleştirdiği ilk açıklamada Giza Piramidi hakkında uzun süreçli olarak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yaptığını ve insanların kafasındaki Giza Piramidi sırrı açıkla için başarılı olduğunu dile getirdi.

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